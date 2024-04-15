الكثير من سائقي السيارات يواجهون الكثير من التحديات خلال قيادة السيارات علي الطرق السريعة ، وخصوصا أثناء القيادة خلال فترة الليل ، وذلك لأن القيادة خلال فترة الليل تحتاج إلى العديد من المهرات التي تساعدك علي تخطي أي نوع من الخطر المفاجئ عند حدوثة علي الطريق .

لسلامتك اتبعها ..إرشادات لقيادة السيارة ليلاً ؟

- إرشادات لقيادة السيارة ليلاً يجب اتباعها :

لسلامتك اتبعها ..إرشادات لقيادة السيارة ليلاً ؟

1- الابتعاد عن القيادة في حالة التعب :

عند الشعور بالتعب او الإرهاق اثناء القيادة فيجب عليك اخذ قسط من الراحة ، بجانب تناول الكافيين ، وعند التحرك بالسيارة يمكن سماع أغاني بـ أصوات عالية ، بجانب أيضا فتح شبابيك السيارة لاستنشاق بعض الهواء النقي ليساعدك علي اليقظة .

2- الابتعاد عن الطرق ذات المسارين :

لسلامتك اتبعها ..إرشادات لقيادة السيارة ليلاً ؟

القيادة خلال فترة الليل على الطرق المزدوجة تمثل خطر واضح خصوصا عند المنعطفات، وعند الاطرار للقيادة في هذه الأجواء فيجب انارة المصابيح بالكامل لكشف جميع عوائق الطريق .

3- تنظيف الزجاج والمرايات باستمرار :

لسلامتك اتبعها ..إرشادات لقيادة السيارة ليلاً ؟

الرؤية جزء كبير من السلامة عند القيادة ليلاً، وبالتالي يجب ان يكون الطريق واضح امامك عند القيادة خلال فترة الليل، وذلك لأنه كلما من الرؤية بشكل أفضل كلما أصبحت القيادة أكثر أمانًا، بالإضافة الي ان الزجاج الأمامي المتسخ يتسبب في تشتيت الضوء وزيادة تأثير الوهج.

4- ضبط مصابيح الإضاءة الأمامية :

لسلامتك اتبعها ..إرشادات لقيادة السيارة ليلاً ؟

تعمل المصابيح الأمامية علي ارشاد قائد السيارة ليلاً، وبالتالي يجب الاهتمام بها باستمرار ، ويجب أن تكون نظيفة ، وان يتم ضبطها بشكل صحيح لتقوم بعرض أكبر مسافة رؤية .

5- عدم التغافل عن تشغيل الضوء العالي :

لسلامتك اتبعها ..إرشادات لقيادة السيارة ليلاً ؟

الأضواء العالية تعمل على تحسين الرؤية وتخلق ظروف قيادة أكثر أمانًا، خصوصا في المناطق سيئة الإضاءة مثل الطرق المظلمة.