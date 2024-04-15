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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة سيدان من شيري 2024 بدون أوفر برايس

أرخص سيارة سيدان
أرخص سيارة سيدان من شيري 2024 بدون أوفر برايس

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو كروس أوفر أو هاتشباك ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات جديدة ومميزة ، لتعمل علي راحة قائدها عن السفر والتنقل مع أسرهم ومن ضمن تلك السيارات شيري اريزو 5 موديل 2024 .

 أرخص سيارة سيدان من شيري 2024 بدون أوفر برايس

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- مواصفات شيرى اريزو 5 الصينية :

زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية ، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني للفرامل ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HLA، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب خلفية.

 أرخص سيارة سيدان من شيري 2024 بدون أوفر برايس

بالإضافة الي ان شيرى اريزو 5 موديل 2024 تحتوي أيضا علي ، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة ، وبها خاصية عرض الهاتف عليها وتوصيلة لاسلكياً، و بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وبها إضاءة نهارية LED، وفتحة سقف كهربائية، وبها خاصية المفتاح الذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، وبها تكييف هواء أوتوماتيك، ويمكن فتح صندوق الأمتعة كهربائياً .

- محرك شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

 أرخص سيارة سيدان من شيري 2024 بدون أوفر برايس

تتسارع سيارة  شيرى اريزو 5 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2024 بدون زيادات " أوفر برايس" بمصر :

 أرخص سيارة سيدان من شيري 2024 بدون أوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة  شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي 785 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي 810 ألف جنيه .

 

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