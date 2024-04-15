 أرخص سيارة سيدان من شيري 2024 بدون أوفر برايس

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو كروس أوفر أو هاتشباك ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات جديدة ومميزة ، لتعمل علي راحة قائدها عن السفر والتنقل مع أسرهم ومن ضمن تلك السيارات شيري اريزو 5 موديل 2024 .
- مواصفات شيرى اريزو 5 الصينية :
زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية ، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني للفرامل ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HLA، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب خلفية.
بالإضافة الي ان شيرى اريزو 5 موديل 2024 تحتوي أيضا علي ، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة ، وبها خاصية عرض الهاتف عليها وتوصيلة لاسلكياً، و بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وبها إضاءة نهارية LED، وفتحة سقف كهربائية، وبها خاصية المفتاح الذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، وبها تكييف هواء أوتوماتيك، ويمكن فتح صندوق الأمتعة كهربائياً .
- محرك شيرى اريزو 5 موديل 2024 :
تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
- أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2024 بدون زيادات " أوفر برايس" بمصر :
الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي 740 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي 785 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي 810 ألف جنيه .