ألفاروميو ميلانو 2025 الكهربائية تُطرح بالأسواق.. شاهد

أعلنت شركة ألفاروميو عن إصدارها الجديد ألفاروميو ميلانو موديل 2025 الكهربائية ، وتنتمي ميلانو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات.

ألفاروميو ميلانو 2025 الكهربائية

- محرك ألفاروميو ميلانو موديل 2025

الفاروميو ميلانو 2025 الكهربائية

ستعمل سيارة ألفاروميو ميلانو موديل 2025 بمحرك كهربائي ، ينتج قوة 240 حصانت، وتمتلك بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلى 410 كم/ساعة .

ألفاروميو ميلانو 2025 الكهربائية

ويتوافر من ألفاروميو ميلانو موديل 2025 محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 136 حصانا، ومتصل بها نظام هايبرد 48 فولت ، بجانب محرك كهربائي صغير ينتج قوة إضافية تصل إلى 28 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات الفاروميو ميلانو موديل 2025 الكهربائية:

الفاروميو ميلانو 2025 الكهربائية

زودت سيارة الفاروميو ميلانو موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة ملفتة للنظر ومزدحمة بالعناصر الجمالية ، وبها مصابيح أمامية LED ماتريكس معقدة، وزخرفات داكنة متعددة، وصدادات أمامية مستوحاه من سيارات جوليا وستيلفيو كوادريفوليو عالية الأداء، وبها تصميم جانبي عضلي، وزخرفات سوداء أنيقة محيطة بالمصابيح الخلفية، وبها شاشة معلومات ترفيهية مقاس 10.25 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بنفس الحجم.