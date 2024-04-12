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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

في ظل التخفيضات.. أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024

في ظل التخفيضات ..أسعار
في ظل التخفيضات ..أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الجديدة

سوق السيارات يضم باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي هذه الإصدارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة الي ان قيمة الاوفر برايس التي تم فرضها سابقا علي السيارات الجديدة تراجعت بشكل غير مسبوق نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ومن هذه السيارات شيرى تيجو 7 موديل 2024  التي تقم من قبل الصانع الصيني .

في ظل التخفيضات ..أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الجديدة

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- سعة محرك شيرى تيجو 7 العائلية الجديدة :

في ظل التخفيضات ..أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الجديدة

سعة خزان وقود سيارة  شيرى تيجو 7 موديل 2024 يصل الي 57 لتر ، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 145 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتحتاج الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أبعاد  شيرى تيجو 7 موديل 2024 :

في ظل التخفيضات ..أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الجديدة

تتوافر سيارة  شيرى تيجو 7 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بطول 4505 مم، وعرض 1837 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

- أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024  بعد تخفيضات الأوفر برايس بمصر :

في ظل التخفيضات ..أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 185 ألف جنيه .

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