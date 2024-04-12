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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي إم دبليو X1 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

سعر بي ام دبليو X1
سعر بي ام دبليو X1 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتقدم من قبل الصانع البافاري " شركة بي إم دبليو " ، وذلك بسبب اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة بسبب تراجع قيمة الأوفر برايس ، ومن ضمن السيارات التي انخفض سعرها بي ام دبليو X1 الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي X1  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر بي ام دبليو X1 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

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- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X1 الجديدة :

سعر بي ام دبليو X1 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

تمتلك سيارة بي ام دبليو X1 الجديدة  موديل 2024 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية ، و ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .

- محرك بي ام دبليو X1 موديل 2024 :

سعر بي ام دبليو X1 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

تصل سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل عزم دورانها الي 230 نيوتن/متر، وبها قوة 140 حان، تصل سرعتها القصوى الي 208 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو X1 موديل 2024 بع انخفاض قيمة الأوفر برايس بـ مصر :

سعر بي ام دبليو X1 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون و 100 ألف جنيه .

 

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