سعر بي إم دبليو X1 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتقدم من قبل الصانع البافاري " شركة بي إم دبليو " ، وذلك بسبب اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة بسبب تراجع قيمة الأوفر برايس ، ومن ضمن السيارات التي انخفض سعرها بي ام دبليو X1 الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي X1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X1 الجديدة :
تمتلك سيارة بي ام دبليو X1 الجديدة موديل 2024 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية ، و ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .
- محرك بي ام دبليو X1 موديل 2024 :
تصل سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل عزم دورانها الي 230 نيوتن/متر، وبها قوة 140 حان، تصل سرعتها القصوى الي 208 كم/ساعة .
- أسعار بي ام دبليو X1 موديل 2024 بع انخفاض قيمة الأوفر برايس بـ مصر :
الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 750 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون و 100 ألف جنيه .