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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

غرامتها 200 جنيه.. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر| تفاصيل

غرامتها 200 جنيه
غرامتها 200 جنيه .. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر

خلال الفترة الماضية قامت الإدارة العامة للمرور بوضع العديد من الضوابط من أجل رصد سائقي السيارات المخالفين، وذلك من أجل اللازم جميع سائقي السيارات بالإرشادات العامة للمرور، وذلك من أجل الابتعاد عن المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلي وقوع حوادث علي الطرق.

غرامتها 200 جنيه .. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر

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وبالتالي حددت الإدارة العامة للمرور المخالفات التي تبدأ عقوبتها من 50 جنيها، ولا تزيد عن 200 جنيه .

غرامتها 200 جنيه .. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر

- مخالفات يجب الابتعاد عنها عن السير علي الطرف بالسيارات :

غرامتها 200 جنيه .. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر

1- استخدام الإضاءة العالية المبهرة للبصر .

2- التوقف بالسيارة في أماكن غير مضاءة .

3- عدم وضع العاكس علي الطريق في حالة تعطلك .

4- السير بالسيارة بدون استعمال الإضاءة الأمامية .

5- عدم الالتزام بحارة السير المخصصة لك .

6- التغافل عن إتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور .

7- مخالفة السيارات النقل لشروط الوزن والحمولة .

 

الادارة العامة للمرور سائقي السيارات الإرشادات العامة للمرور وقوع حوادث علي الطرق الإضاءة العالية العاكس علي الطريق

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