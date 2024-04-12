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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نيسان سنترا 2024 تباع من دون أوفر برايس

نيسان سنترا 2024
نيسان سنترا 2024 تباع بدون أوفر برايس

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس ، وذلك ما جعل هناك اقبال كثيف علي شراء السيارات الجديدة ، وذلك بسبب تخف المواطنين من زيادة قيمة الاوفر برايس من جديد .

نيسان سنترا 2024 تباع بدون أوفر برايس

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- أبعاد نيسان سنترا موديل 2024 الجديدة :

نيسان سنترا 2024 تباع بدون أوفر برايس

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- محرك نيسان سنترا موديل 2024 السيدان  :

نيسان سنترا 2024 تباع بدون أوفر برايس

تحصل سيارة نيسان سنترا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 52 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار نيسان سنترا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

نيسان سنترا 2024 تباع بدون أوفر برايس

نيسان سنترا موديل 2024 تتوافر بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها من دون زيادات إلي 999 ألف جنيه.

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