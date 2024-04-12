نيسان سنترا 2024 تباع من دون أوفر برايس

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس ، وذلك ما جعل هناك اقبال كثيف علي شراء السيارات الجديدة ، وذلك بسبب تخف المواطنين من زيادة قيمة الاوفر برايس من جديد .

نيسان سنترا 2024 تباع بدون أوفر برايس

- أبعاد نيسان سنترا موديل 2024 الجديدة :

نيسان سنترا 2024 تباع بدون أوفر برايس

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- محرك نيسان سنترا موديل 2024 السيدان :

نيسان سنترا 2024 تباع بدون أوفر برايس

تحصل سيارة نيسان سنترا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 52 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار نيسان سنترا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

نيسان سنترا 2024 تباع بدون أوفر برايس

نيسان سنترا موديل 2024 تتوافر بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها من دون زيادات إلي 999 ألف جنيه.