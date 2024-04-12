أسعار الوقود ارتفعت خلال الفترة الماضية ، وذلك جعل المواطنين وأصحاب السيارات يبحثون عن العديد من الإرشادات من أجل توفير استهلاك الوقود بالسيارة ، خصوصا خلال إجازة عيد الفطر بسبب تنقلهم مع اسرهم للتنزه ، وقضاء احتياجاتهم .

- إرشادات لتوفير استهلاك الوقود :

خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

- ضبط محرك السيارة :

السيارة التي تعمل بشكل سليم وبدون اعطال لا تستهلك الكثير من الوقود خلال التنقل ، وذلك لان المحرك الجيد لا يستهلك كميات عالية من الوقود ولكن كل ما يحتاجه هو الصيانة المستمرة .

- تخفيف وزن السيارة :

خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

السيارة عندما تكون بها أوزان ثقيلة تستلهك الكثير من الوقود ، وبالتالي من اجل توفير استهلاك الوقود يجب تفريغ حقيبة السيارة باستمرار .

- إيقاف محرك السيارة عند الانتظار :

خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

عند الوقود لفترات طويلة او بالإشارات يجب إيقاف تشغيل محرك السيارة من اجل توفير استهلاك الوقود .

- إعطاء السيارة الغيار المناسبة :

خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

عند التحرك بالسيارة يجب التنقل بين التروس بسهولة لان القيادة علي غياره واحدة من غيارات السيارة من شأنه ارتفاع استهلاك الوقود المستخدم للحركة .

- اغلاق نوافذ السيارة :

خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

في حالة السير علي الطريق السريع يجب تفريغ مقصورة السيارة من الهواء ، وذلك يحدث من غلال غلق نوافذ السيارة .

- اختيار أوقات السفر والتحرك :

خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

من هنا يجب تجنب قيادة السيارة خلال ساعات الذروة بقدر المستطاع، ومن هنا سوف تلاحظ تحسن في استهلاك الوقود.

- ضبط هواء الإطارات :

خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

في حالة السفر بالسيارة يجب ضبط هواء الإطارات لان الإطارات التي تحتاج الي هواء تساعد في ارتفاع استهلاك وقود السيارة بسبب زيادة وزن السيارة عند الحكرة علي الطريق .

