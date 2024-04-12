خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود 

أسعار الوقود ارتفعت خلال الفترة الماضية ، وذلك جعل المواطنين وأصحاب السيارات يبحثون عن العديد من الإرشادات من أجل توفير استهلاك الوقود بالسيارة ، خصوصا خلال إجازة عيد الفطر بسبب تنقلهم مع اسرهم للتنزه ، وقضاء احتياجاتهم .
- إرشادات لتوفير استهلاك الوقود :
- ضبط محرك السيارة :
السيارة التي تعمل بشكل سليم وبدون اعطال لا تستهلك الكثير من الوقود خلال التنقل ، وذلك لان المحرك الجيد لا يستهلك كميات عالية من الوقود ولكن كل ما يحتاجه هو الصيانة المستمرة .
- تخفيف وزن السيارة :
السيارة عندما تكون بها أوزان ثقيلة تستلهك الكثير من الوقود ، وبالتالي من اجل توفير استهلاك الوقود يجب تفريغ حقيبة السيارة باستمرار .
- إيقاف محرك السيارة عند الانتظار :
عند الوقود لفترات طويلة او بالإشارات يجب إيقاف تشغيل محرك السيارة من اجل توفير استهلاك الوقود .
- إعطاء السيارة الغيار المناسبة :
عند التحرك بالسيارة يجب التنقل بين التروس بسهولة لان القيادة علي غياره واحدة من غيارات السيارة من شأنه ارتفاع استهلاك الوقود المستخدم للحركة .
- اغلاق نوافذ السيارة :
في حالة السير علي الطريق السريع يجب تفريغ مقصورة السيارة من الهواء ، وذلك يحدث من غلال غلق نوافذ السيارة .
- اختيار أوقات السفر والتحرك :
من هنا يجب تجنب قيادة السيارة خلال ساعات الذروة بقدر المستطاع، ومن هنا سوف تلاحظ تحسن في استهلاك الوقود.
- ضبط هواء الإطارات :
في حالة السفر بالسيارة يجب ضبط هواء الإطارات لان الإطارات التي تحتاج الي هواء تساعد في ارتفاع استهلاك وقود السيارة بسبب زيادة وزن السيارة عند الحكرة علي الطريق .