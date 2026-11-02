مصرع شخصين في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالزرقا في دمياط



لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نصف نقل، داخل مركز الزرقا بمحافظة دمياط، ما أسفر عن وفاة مستقلي الدراجة النارية.



كان قد تلقي اللواء وائل الاشوح مدير أمن دمياط إخطارا يفيد بوقوع حادث سير على طريق الزرقا دمياط،

وأسفر عن مصرع الشابين إسماعيل هشام الدسوقي ميدان، 19 عامًا، وعلي علي جلال، 18 عامًا، من أبناء عزبة جلال التابعة لمركز الزرقا.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى السرو المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.