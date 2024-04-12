نيسان جوك 2025 تعود من جديد بهذا السعر

منذ عام 2022 لم تتوافر سيارة نيسان جوك بالسوق المصري ، والان عادت من جديد كـ موديل 2025 ، وتنتمي جوك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، بالإضافة إلى أن سوق السيارات المصري يوجد به حالة من الانتعاش نتيجة تراجع قيمة الأوفر برايس علي سعر السيارات الرسمي .
- أبعاد نيسان جوك موديل 2025 :
تأتي سيارة نيسان جوك موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات بطول 4210 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1595 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .
- مواصفات نيسان جوك موديل 2025 :
زودت سيارة نيسان جوك موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، و أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-VDC ، وبها 6 وسائد هوائية، وحساسات للركن، وكاميرا للرؤية الخلفية، وبها شاشة ترفيهية مقاس 8 بوصة تعمل باللمس ، وبها نظام BOSE، وبها خاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play ، و Android Auto، وبها شاشة معلومات رقمية مقاس 7 بوصة.
- سعر نيسان جوك موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات :
الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 165 ألف جنيه .