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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نيسان جوك 2025 تعود من جديد بهذا السعر

نيسان جوك 2025 تعود
نيسان جوك 2025 تعود من جديد بهذا السعر

منذ عام 2022 لم تتوافر سيارة  نيسان جوك بالسوق المصري ، والان عادت من جديد كـ موديل 2025 ، وتنتمي جوك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، بالإضافة إلى أن سوق السيارات المصري يوجد به حالة من الانتعاش نتيجة تراجع قيمة الأوفر برايس علي سعر السيارات الرسمي .

نيسان جوك 2025 تعود من جديد بهذا السعر

- أبعاد نيسان جوك موديل 2025 :

نيسان جوك 2025 تعود من جديد بهذا السعر

تأتي سيارة نيسان جوك موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات بطول 4210 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1595 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

- مواصفات نيسان جوك موديل 2025 :

نيسان جوك 2025 تعود من جديد بهذا السعر

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، و أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-VDC ، وبها 6 وسائد  هوائية، وحساسات للركن، وكاميرا للرؤية الخلفية، وبها شاشة ترفيهية مقاس 8 بوصة تعمل باللمس ، وبها نظام BOSE، وبها خاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play ، و Android Auto، وبها شاشة معلومات رقمية مقاس 7 بوصة.

- سعر  نيسان جوك موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات :

نيسان جوك 2025 تعود من جديد بهذا السعر

الفئة الأولي من سيارة  نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

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