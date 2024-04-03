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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رغم ثمنها | 3 سيارات لن تحتاج إلى صيانة .. تعرف عليها

لكزس ES
لكزس ES

في عالم اليوم، حيث تعتبر تكاليف السيارات المتزايدة تحديًا للكثير من الأشخاص، يبحث السائقون عن القيمة والموثوقية عند شراء سيارتهم القادمة.

ويبدو أن السعر المنخفض للسيارات يمكن أن يكون خيارًا جذابًا، ولكن في بعض الأحيان، قد تكون السيارات التي تكلف أكثر توفر قيمة أكبر على المدى الطويل. 

إليك نظرة عن بعض السيارات التي تتميز بالموثوقية والمتانة والقيمة الطويلة الأمد، والتي قد تكلف أكثر من بعض البدائل الأرخص، ولكنها تقدم أداءًا ممتازًا وتوفر المزيد على المدى الطويل:

 

1. سوبارو أوتباك:

تبدأ أسعار النموذج الرئيسي لسوبارو أوتباك من 28,895 دولارًا - وبالتأكيد يمكن العثور على سيارات دفع رباعي متوسطة الحجم بأسعار أرخص.
يعتبر أوتباك واحدًا من أكثر سيارات الدفع الرباعي غالية الثمن، ولكن يستحق الإنفاق عليها بسبب موثوقيتها ومتانتها.


  
2. لكزس ES:

يبدأ سعر لكزس ES من 43,190 دولارًا. وعلى الرغم من أنها تعتبر باهظة الثمن في البداية، إلا أنها توفر المال على المدى الطويل بفضل موثوقيتها المشتقة من تويوتا وتكاليف الإصلاح المنخفضة.


  
3. هوندا أكورد:

تعتبر أكورد من هوندا واحدة من السيارات ذات القيمة الجيدة، حيث تبدأ أسعارها من 24,770 دولارًا. على الرغم من أن هناك سيارات أخرى في نفس الفئة ذات أسعار أقل، إلا أن الأكورد توفر قيمة جيدة بفضل متانتها وقلة الحاجة إلى التصليح.
  
بالمجمل، يجب على المشترين النظر في التكاليف الطويلة الأجل وموثوقية المركبة عند اتخاذ قرار الشراء. 

فعلى الرغم من أن السعر الأقل قد يكون جذابًا في البداية، إلا أن الاستثمار في سيارة موثوقة ومتينة يمكن أن يوفر الكثير من المتاعب والتكاليف على المدى الطويل. بالاعتماد على السيارات المذكورة أعلاه، يمكن للسائقين الحصول على تجربة قيادة موثوقة ومريحة، مع الاستفادة من القيمة الجيدة للمال الذي يدفعونه.

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