سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة المقدمة من قبل صانع السيارات الصيني، بالإضافة الي ان تلك الإصدارات يتواجد بها العديد من المميزات والتكنولوجيات، وجاءه تلك السيارات بسوق بالسوق المصري بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة.

بعد تراجع الأوفر برايس ..أسعار جيلي كول راي 2024 بمصر

- مواصفات جيلي كول راي الكروس أوفر :

زودت سيارة جيلي كول راي موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة من ضمنها، 6 وسائد هوائية، ونظام مانع لانغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ونظام مكابح بوش Bosch ESP، ونظام رصد النقطة العمياء، ونظام ركن أوتوماتيك، ونظام تثبيت سرعة، وكاميرا 360 درجة، وبها إمكانية تصوير وتسجيل أحداث الرحلة.

بعد تراجع الأوفر برايس ..أسعار جيلي كول راي 2024 بمصر

بالإضافة الي ان جيلي كول راي تحتوي علي شاشة وسطية مقاس 10.25 بوصة، وبها عجلة قيادة أوتوماتيك متعددة الاستخدام، ومقاعد كهربائية، وتكييف هواء، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبها خطوط إضاءة داخلية Ambient Light، ومرايات جانبية من الكربون فايبر، وإطارات نوافذ من الكروم، ومصابيح أمامية LED نهارية.

- محرك جيلي كول راي موديل 2024:

بعد تراجع الأوفر برايس ..أسعار جيلي كول راي 2024 بمصر

تتسارع جيلي كول راي موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتنتج قوة 175 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، وخزان وقود سعه 45 لتر.

- أسعار جيلي كول راي الكروس أوفر الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس:

بعد تراجع الأوفر برايس ..أسعار جيلي كول راي 2024 بمصر