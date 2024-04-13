عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

شيفروليه كورفيت ZR1
شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

كشفت شركة شيفروليه، من خلال فيديو تشويقي، عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت ZR1 الجديدة ، وتعتبر كورفيت هي الأقوى في تاريخ الموديلات ، بالإضافة إلى أن شيفروليه كورفيت سيتم إصدارها الصيف القادم.

شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

توافر موديلات 2025.. أسعار سيارات نيسان الجديدة بالسوق المصري

في ظل تراجع الأسعار .. سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري.. صور

- محرك شيفروليه كورفيت ZR1

ستحصل سيارة شيفروليه كورفيت ZR1 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 848 حصانا، وسيصل عزم دورانها إلى 1016 نيوتن/متر .

شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

شركة شيفرولية تعمل الآن على تطوير فئة أخرى أسرع وأقوى باسم زورا، وستعمل بمحرك 8 سلندر توين تيربو ، بالإضافة إلى نظام هايبرد بقوة 1000 حصان ، وعزم دوران 1355 نيوتن متر.

شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

جدير بالذكر ان  شيفروليه كورفيت ZR1  الكوبية الرياضية ظهرت بالفعل في أثناء اختبارها في حلبة نوربورجرينج الألمانية، بتصميم مشابه لكورفيت Z06، ولكن مع بعض الاختلافات منها فتحات التهوية الجديدة على غطاء المحرك، وفتحات تهوية أصغر أمام العجلات الخلفية وعلى جوانب المحرك ، وبها جناح خلفي أكبر حجما وأكثر جراءة من جناح شيفروليه كورفيت Z06.

شيفروليه شيفروليه كورفيت شيفروليه كورفيت ZR1 كورفيت ZR1 كورفيت ZR1 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

تفوق على محترفي الزمالك.. ناقد رياضي يهاجم جماهير الأهلي بسبب موديست

موضوعات متعلقة

في ظل التخفيضات.. أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024

خلال إجازة العيد .. إرشادات لتوفير استهلاك الوقود

نيسان جوك 2025 تعود من جديد بهذا السعر

سعر بي إم دبليو X1 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

توافر موديلات 2025.. أسعار سيارات نيسان الجديدة بالسوق المصري

نيسان سنترا 2024 تباع من دون أوفر برايس

غرامتها 200 جنيه.. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر| تفاصيل

مواصفات بي إم دبليو m5 موديل 2024 | صور

ترشيحاتنا

موسم مميز.. ارتفاع معدلات إشغال الفنادق في البحر الأحمر خلال عيد الفطر

هند صبري: كان نفسي أبقى وزيرة خارجية.. كنت دحيحة فى المدرسة

شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

هل يشترط عند تبييت نية صيام القضاء تعيين اليوم والسنة والترتيب؟.. احذر خطأ شائعا

الأنبوبة ولعت في المعازيم.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حفل خطوبة أبوقرقاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ