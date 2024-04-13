كشفت شركة شيفروليه، من خلال فيديو تشويقي، عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت ZR1 الجديدة ، وتعتبر كورفيت هي الأقوى في تاريخ الموديلات ، بالإضافة إلى أن شيفروليه كورفيت سيتم إصدارها الصيف القادم.

شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

- محرك شيفروليه كورفيت ZR1

ستحصل سيارة شيفروليه كورفيت ZR1 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 848 حصانا، وسيصل عزم دورانها إلى 1016 نيوتن/متر .

شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

شركة شيفرولية تعمل الآن على تطوير فئة أخرى أسرع وأقوى باسم زورا، وستعمل بمحرك 8 سلندر توين تيربو ، بالإضافة إلى نظام هايبرد بقوة 1000 حصان ، وعزم دوران 1355 نيوتن متر.

شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

جدير بالذكر ان شيفروليه كورفيت ZR1 الكوبية الرياضية ظهرت بالفعل في أثناء اختبارها في حلبة نوربورجرينج الألمانية، بتصميم مشابه لكورفيت Z06، ولكن مع بعض الاختلافات منها فتحات التهوية الجديدة على غطاء المحرك، وفتحات تهوية أصغر أمام العجلات الخلفية وعلى جوانب المحرك ، وبها جناح خلفي أكبر حجما وأكثر جراءة من جناح شيفروليه كورفيت Z06.