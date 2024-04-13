 بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات يتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي ان تلك السيارات تمتلك العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .
- ساوايست DX3 موديل 2023 :
تحصل سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتخرج قوة 156 حصان .
تباع سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها الجديد 575 ألف جنيه بدون زيادات .
- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :
تتسارع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 43 لتر ، وعزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان .
تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من 565 ألف جنيه، وتصل الي 615 ألف جنيه، بدون زيادات .
- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :
سعه خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 يصل الي 54 لتر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر .
سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 يصل الي 541 ألف جنيه ، بدون زيادات .
- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :
عزم دوران سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 141 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بـ 470 ألف جنيه بدون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بـ 515 ألف جنيه بدون زيادات .
الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بـ 540 ألف جنيه بدون زيادات .
- تويوتا رش موديل 2023 :
قوة سيارة تويوتا رش موديل 2023 تصل الي 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وتنتج عزم دران يصل الي 136 نيوتن/متر ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2023 تباع بسعر 520 ألف جنيه بدون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة تويوتا رش موديل 2023 تباع بسعر 550 ألف جنيه بدون زيادات .