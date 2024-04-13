سوق السيارات يتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي ان تلك السيارات تمتلك العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

- ساوايست DX3 موديل 2023 :

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتخرج قوة 156 حصان .

تباع سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها الجديد 575 ألف جنيه بدون زيادات .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

تتسارع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 43 لتر ، وعزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان .

تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من 565 ألف جنيه، وتصل الي 615 ألف جنيه، بدون زيادات .

- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 يصل الي 54 لتر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر .

سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 يصل الي 541 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 141 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بـ 470 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بـ 515 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بـ 540 ألف جنيه بدون زيادات .

- تويوتا رش موديل 2023 :

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

قوة سيارة تويوتا رش موديل 2023 تصل الي 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وتنتج عزم دران يصل الي 136 نيوتن/متر ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2023 تباع بسعر 520 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا رش موديل 2023 تباع بسعر 550 ألف جنيه بدون زيادات .