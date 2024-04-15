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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات سهلة للحفاظ على دهان سيارتك الخارجي| تفاصيل

خطوات سهلة للحفاظ
خطوات سهلة للحفاظ على دهان سيارتك الخارجي

طلاء السيارات الخارجي يتكلف الكثير من المال، بالإضافة إلي أن عملية دهان السيارة من الخارج أمر شاق ويحتاج إلي مجهود كبير، وذلك لأنه من أهم مكونات السيارة التي تظهرها بشكل أنيق ومميز .

 خطوات سهلة للحفاظ على دهان سيارتك الخارجي

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بالإضافة إلي أن الطلاء الخارجي يحمي ألواح الهيكل المعدنية ويمنع تعرضها للعوامل المسببة للصدأ، كمان أن  للطلاء دور مهم في الصيانة العامة للسيارة وقيمة وإعادة بيعها.

 خطوات سهلة للحفاظ على دهان سيارتك الخارجي

- خطوات سهلة للحفاظ على دهان سيارتك الخارجي :

 خطوات سهلة للحفاظ على دهان سيارتك الخارجي

1- اختيار مكان بعيد عن الشمس لركن السيارة .

2-  الابتعاد عن ركن السيارة بالشوارع الضيقة .

3- استخدام غطاء للسيارة في حال ركنها بالشوارع .

4-  عدم ترك الأتربة على جسم السيارة لفترات طويلة .

5- استخدام منتجات العناية الخاصة بالسيارة المعروفة .

6- عدم تلميع جسم السيارة الخارجي بشكل متكرر ، وذلك لأنه يتسبب في إزالة أجزاء من للطلاء .

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