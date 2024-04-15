أقل من 900 ألف جنيه .. سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وزاد الاقبال علي تلك الطرازات بسبب تراجع قيمة الأوفر برايس الذى يتم وضعة علي السعر الرسمي للسيارة، ومن ضمن السيارات التي تتوافر خلال هذه الفترة بدون زيادات بايك X3، اوبل كورسا ، وام جى ZS، وسوزوكي فيتارا، وليب موتور T03 .

- ليب موتور T03 موديل 2023 :

تحت 900 ألف جنيه ..سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

زودت سيارة ليب موتور T03 موديل 2023 بمحرك كهربائي ، وتنتج قوة تصل الي 80 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر .

ليب موتور T03 موديل 2023 تتوافر بالسوق المصري للسيارات بعد الزيادات بسعر 893 ألف جنيه .

- سوزوكى فيتارا موديل 2023 :

تحت 900 ألف جنيه ..سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

تستمد سيارة سوزوكى فيتارا موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وعزم دورانها يصل الي 156 نيوتن/متر ، وبها قوة 120 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى فيتارا موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى فيتارا موديل 2023 تباع بسعر 909 ألف جنيه .

- ام جى ZS موديل 2023 :

تحت 900 ألف جنيه ..سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

عزم دوران سيارة ام جى ZS موديل 2023 يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك سعه 1500 سي سي ، وقوتها تصل الي 119 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2023 يصل سعرها بدون زيادات الي 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2023 يصل سعرها بدون زيادات الي 919 ألف جنيه .

- اوبل كورسا موديل 2023 :

تحت 900 ألف جنيه ..سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

سعه خزان وقود سيارة اوبل كورسا موديل 2023 يصل الي 44 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 230 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2023 يصل سعرها الي 899 ألف جنيه .

- بايك X3 موديل 2023 :

تحت 900 ألف جنيه ..سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

قوة سيارة بايك X3 موديل 2023 تصل الي 116 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه محركها الي 1500 سي سي ، وبها عزم دوران 148 نيوتن/متر .

تباع الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة بايك X3 موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 900 ألف جنيه ، بدون زيادات .