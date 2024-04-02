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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سيارات KGM الكورية "سانج يونج" بعد التخفيضات الأخيرة .. اعرف بكام

الأسعار الرسمية لجميع
الأسعار الرسمية لجميع سيارات KGM الكورية "سانج يونج"

شهدت أسعار سيارات KGM الكورية "سانج يونج" تخفيضات سعرية هي الأولى من نوعها خلال شهر مارس، حيث انخفضت أسعار السيارة تيفولى موديل 2024 بقيمة قدرها 200 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة XLV، كما انخفضت أسعار السيارة الجديدة توريس بقيمة قدرها 300 ألف جنيه، لتشهد بعدها تخفيضات اخرى وصلت بإجمالي 590 ألف جنيه.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية لجميع سيارات KGM الكورية "سانج يونج" في السوق المصري بعد التخفيضات الأخيرة

الأسعار الرسمية لجميع سيارات KGM الكورية "سانج يونج"

1 – سانج يونج KGM تيفولى موديل 2024 

 

تعمل السيارة سانج يونج KGM تيفولى موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك، متصل بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 128 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر، وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، و181 كم/ساعة للسرعة القصوى، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة. 

 

سعر السيارة سانج يونج KGM تيفولى موديل 2024

 

تقدم السيارة سانج يونج KGM تيفولى موديل 2024 عبر فئة واحدة وبسعر يبلغ مليون و375 ألف جنيه بدلاً من مليون و575 ألف جنيه.

الأسعار الرسمية لجميع سيارات KGM الكورية "سانج يونج"

2 - سانج يونج KGM تيفولى XLV موديل 2024 

 

تأتي السيارة سانج يونج KGM تيفولى XLV موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي طراز MPI، بقوة إجمالية قدرها 128 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 181 كيلومترا في الساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة سانج يونج KGM تيفولى XLV موديل 2024 

 

تقدم سانج يونج KGM تيفولى XLV موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ مليون و400 ألف جنيه بدلاً من مليون و600 ألف جنيه.

الأسعار الرسمية لجميع سيارات KGM الكورية "سانج يونج"

3 – سانج يونج KGM توريس موديل 2024 

 

تعتمد السيارة سانج يونج KGM توريس موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصانا، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

سعر السيارة سانج يونج KGM توريس موديل 2024

 

الفئة الأولى 1.599.000 بدلاً من 1.750.000 جنيه.

الفئة الثانية 1.699.000 بدلاً من 1.925.000 جنيه.

الفئة الثالثة 1.899.000 بدلاً من 2.150.000 جنيه.

الفئة الرابعة 1.999.000 بدلاً من 2.290.000جنيه.

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