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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا إكسيد 2024 الهاتشباك تباع بهذه الأسعار

كيا إكسيد 2024 الهاتشباك
كيا إكسيد 2024 الهاتشباك تباع بهذه الأسعار

يقدم الصانع الكوري عدد غير محدود من السيارات بالسوق المصري من أجل تلبية رغبة المواطنين في اقتناء سيارات بمواصفات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائدها وركبها ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ومن ضمن تلك السيارات  كيا إكسيد موديل 2024 ، وتنتمي إكسيد  لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

كيا إكسيد 2024 الهاتشباك تباع بهذه الأسعار

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- محرك كيا إكسيد الهاتشباك :

كيا إكسيد 2024 الهاتشباك تباع بهذه الأسعار

تحصل سيارة كيا إكسيد موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وعزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر ، وتخرج قوة 160 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

- أبعاد كيا إكسيد موديل 2024 :

كيا إكسيد 2024 الهاتشباك تباع بهذه الأسعار

تأتي سيارة كيا إكسيد موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4395 مم، وعرض 1862 مم، وارتفاع 1483 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

- أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بالسوق المصري :

كيا إكسيد 2024 الهاتشباك تباع بهذه الأسعار

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 تباع بسعر مليون و 749 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 تباع بسعر مليون و 839 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه، بدون زيادات .

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