يتوافر بالسوق المصري للسيارات العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة وكان لك بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ام الان وعد تراجع الأوفر برايس فيوجد اقبال من قبل المواطنين علي شراء الطرازات المختلفة من ضمنها شيفروليه أوبترا موديل 2023 .

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

- أبعاد شيفروليه أوبترا السيدان :

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 بالسوق المصري بطول 4597 مم، وعرض 1736 مم، وارتفاع 1462 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2640 مم .

- محرك شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

تتسارع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 54 لتر .

- سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 الجديد بالسوق المصري :

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

تباع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 541 ألف جنيه ، بدون زيادات .