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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

سعر شيفروليه أوبترا
سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

يتوافر بالسوق المصري للسيارات العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة وكان لك بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ام الان وعد تراجع الأوفر برايس فيوجد اقبال من قبل المواطنين علي شراء الطرازات المختلفة من ضمنها شيفروليه أوبترا موديل 2023 .

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

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- أبعاد شيفروليه أوبترا السيدان :

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 بالسوق المصري بطول 4597 مم، وعرض 1736 مم، وارتفاع 1462 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2640 مم .

- محرك شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

تتسارع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 54 لتر  .

- سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 الجديد بالسوق المصري :

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

تباع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 541 ألف جنيه ، بدون زيادات .

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