شاهد.. بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

تستعد شركة بي إم دبليو "البافارية" لطرح الجيل الجديد كلياً من سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2025 ، وتنتمي X3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

وظهرت سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2025 بصور مموهة خلال اختبارها النهائي استعدادا لطرحها في الأسواق ، وستقدم بالعديد من الفئات منها ، الفئة الهجين ، وفئة M الرياضية بنظام عادم رباعي، وستعمل الفئة الهجين ببطارية محدثة بسعة أكبر ومدى كهربائي أطول .

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

وتم تحسين انسيابية السيارة، بجانب انخفاض معامل السحب، وتم تحديث نظام التعليق لتحسين الثبات والراحة أثناء القيادة.

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

وتمتلك بي ام دبليو X3 موديل 2025 العديد من الشاشات التي تعمل باللمس لتساعدك علي الوصول لمعظم وظائف السيارة، وبها لوحة قيادة بسيطة، وتم إلغاء معظم الأزرار التقليدية، من أجل الاعتماد على الشاشات التي تعمل باللمس .

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

النسخة الكهربائية التي سيتم طرحها سيطلق عليها اسم بي إم دبليو iX3، وستعمل بمنصة نوي كلاسي الجديدة كلياً، من أجل دعم الجيل القادم من سيارات بي ام دبليو الكهربائية، وتمتلك iX3 لمسات جمالية خاصة ، وبها تقنيات مختلفة في الداخل.

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

الجدير بالذكر أن شركة بي إم دبليو ستقوم بطرح بي ام دبليو X3 موديل 2025 بالأسواق رسيماً خلال الأسابيع القادمة .