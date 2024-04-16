عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

بي ام دبليو X3 موديل
بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

تستعد شركة بي إم دبليو "البافارية" لطرح الجيل الجديد كلياً من سيارة  بي ام دبليو X3 موديل 2025  ، وتنتمي X3 لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

وظهرت سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2025  بصور مموهة خلال اختبارها النهائي استعدادا لطرحها في الأسواق ، وستقدم بالعديد من الفئات منها ، الفئة الهجين ، وفئة M الرياضية بنظام عادم رباعي، وستعمل الفئة الهجين ببطارية محدثة بسعة أكبر ومدى كهربائي أطول .

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

وتم تحسين انسيابية السيارة، بجانب انخفاض معامل السحب، وتم تحديث نظام التعليق لتحسين الثبات والراحة أثناء القيادة.

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

وتمتلك بي ام دبليو X3 موديل 2025 العديد من الشاشات التي تعمل باللمس لتساعدك علي الوصول لمعظم وظائف السيارة، وبها لوحة قيادة بسيطة، وتم إلغاء معظم الأزرار التقليدية،  من أجل الاعتماد على الشاشات التي تعمل باللمس .

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

النسخة الكهربائية التي سيتم طرحها سيطلق عليها اسم بي إم دبليو iX3، وستعمل بمنصة نوي كلاسي الجديدة كلياً، من أجل دعم الجيل القادم من سيارات بي ام دبليو الكهربائية، وتمتلك iX3 لمسات جمالية خاصة ، وبها تقنيات مختلفة في الداخل.

بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

الجدير بالذكر أن شركة بي إم دبليو ستقوم بطرح بي ام دبليو X3 موديل 2025 بالأسواق رسيماً خلال الأسابيع القادمة .

البافارية بي إم دبليو بي ام دبليو X3 موديل 2025 X3 موديل 2025 بي ام دبليو X3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد منطقة الشاطئ بحزب الله

الأهلي يُقرر تغليظ عقوبة "السوشيال ميديا" لـ250 ألف جنيه بعد واقعة عاشور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

محمد الليثى: أزمة بين كولر ومعاونيه في الأهلي بعد القمة بسبب موديست

موضوعات متعلقة

مواصفات تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

انخفضت 200 ألف جنيه .. سعر كوبرا ليون 2024 الجديد بمصر

أقل من 900 ألف جنيه .. سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

خطوات سهلة للحفاظ على دهان سيارتك الخارجي| تفاصيل

لسلامتك اتبعها .. إرشادات لقيادة السيارة ليلاً ؟

كيا إكسيد 2024 الهاتشباك تباع بهذه الأسعار

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

أرخص سيارة سيدان من شيري 2024 بدون أوفر برايس

ترشيحاتنا

لسوء الأحوال الجوية| تأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي أبطال آسيا

انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة الجنيه الآن

أذكار بعد الصلاة.. كيف كان النبي يختم الفرائض الخمس اليومية؟

إعلامي: اشتعال غرفة ملابس الأهلي عقب القمة بسبب كولر والتشكيل السيئ

رسميا| أبوسليم الليبي يحتج على الحكم محمد معروف

الإمارات| مطار دبي الدولي يقرر تحويل الرحلات الجوية اليوم بسبب سوء الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عند تناول القهوة| تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 51.. إطلالات أثارت الجدل لـ روجينا

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ