شاهد.. بي ام دبليو X3 موديل 2025 الجديدة

تستعد شركة بي إم دبليو "البافارية" لطرح الجيل الجديد كلياً من سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2025 ، وتنتمي X3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
وظهرت سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2025 بصور مموهة خلال اختبارها النهائي استعدادا لطرحها في الأسواق ، وستقدم بالعديد من الفئات منها ، الفئة الهجين ، وفئة M الرياضية بنظام عادم رباعي، وستعمل الفئة الهجين ببطارية محدثة بسعة أكبر ومدى كهربائي أطول .
وتم تحسين انسيابية السيارة، بجانب انخفاض معامل السحب، وتم تحديث نظام التعليق لتحسين الثبات والراحة أثناء القيادة.
وتمتلك بي ام دبليو X3 موديل 2025 العديد من الشاشات التي تعمل باللمس لتساعدك علي الوصول لمعظم وظائف السيارة، وبها لوحة قيادة بسيطة، وتم إلغاء معظم الأزرار التقليدية، من أجل الاعتماد على الشاشات التي تعمل باللمس .
النسخة الكهربائية التي سيتم طرحها سيطلق عليها اسم بي إم دبليو iX3، وستعمل بمنصة نوي كلاسي الجديدة كلياً، من أجل دعم الجيل القادم من سيارات بي ام دبليو الكهربائية، وتمتلك iX3 لمسات جمالية خاصة ، وبها تقنيات مختلفة في الداخل.
الجدير بالذكر أن شركة بي إم دبليو ستقوم بطرح بي ام دبليو X3 موديل 2025 بالأسواق رسيماً خلال الأسابيع القادمة .