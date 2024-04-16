سيارات جديدة بالسوق المصري 2024 بالسعر الرسمي

سوق السيارات المصري يحتوي علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه السيارات الى السوق المصري وتم طرحها للمواطنين للشراء بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن هذه السيارات فيات 500 X، وأوبل كروس لاند، وسيتروين C4، ونيسان جوك، وبيجو 2008 .

- بيجو 2008 موديل 2024 :

سيارات جديدة بالسوق المصري 2024 تباع بالسعر الرسمي

تحصل سيارة بيجو 2008 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وبها قوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 629 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 749 ألف جنيه .

- نيسان جوك موديل 2025 :

سيارات جديدة بالسوق المصري 2024 تباع بالسعر الرسمي

تتسارع سيارة نيسان جوك موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر ، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 15 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 115 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 165 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- سيتروين C4 موديل 2024 :

سيارات جديدة بالسوق المصري 2024 تباع بالسعر الرسمي

عزم دوران سيتروين C4 موديل 2024 يصل الي 240 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 155 حصان، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من السكون في 8.2 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 415 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 600 ألف جنيه .

- اوبل كروس لاند موديل 2024 :

قوة سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 تصل الي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.8 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر .

تباع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 بفئة واحدة بسوق السيارات المصري يصل سعرها الي مليون و 449 ألف جنيه .

- فيات 500 X موديل 2024 :

سيارات جديدة بالسوق المصري 2024 تباع بالسعر الرسمي

سعه خزان وقود سيارة فيات 500 X يصل الي 48 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة ، وبها قوة 140 حصان، ومحرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.3 ثانية، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك ، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .



الفئة الأولي من سيارة فيات 500 X موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات 500 X موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 525 ألف جنيه .