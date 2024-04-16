سيارات جديدة بالسوق المصري 2024 بالسعر الرسمي

سوق السيارات المصري يحتوي علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه السيارات الى السوق المصري وتم طرحها للمواطنين للشراء بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن هذه السيارات فيات 500 X، وأوبل كروس لاند، وسيتروين C4، ونيسان جوك، وبيجو 2008 .
- بيجو 2008 موديل 2024 :
تحصل سيارة بيجو 2008 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وبها قوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية .
الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 629 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 749 ألف جنيه .
- نيسان جوك موديل 2025 :
تتسارع سيارة نيسان جوك موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر ، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 15 ألف جنيه ، بدون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 115 ألف جنيه ، بدون زيادات .
الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 165 ألف جنيه ، بدون زيادات .
- سيتروين C4 موديل 2024 :
عزم دوران سيتروين C4 موديل 2024 يصل الي 240 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 155 حصان، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من السكون في 8.2 ثانية .
الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 415 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 600 ألف جنيه .
- اوبل كروس لاند موديل 2024 :
قوة سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 تصل الي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.8 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر .
تباع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 بفئة واحدة بسوق السيارات المصري يصل سعرها الي مليون و 449 ألف جنيه .
- فيات 500 X موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة فيات 500 X يصل الي 48 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة ، وبها قوة 140 حصان، ومحرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.3 ثانية، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك ، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة فيات 500 X موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 475 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة فيات 500 X موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 525 ألف جنيه .