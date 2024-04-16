عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أوبل فرونتيرا الـ SUV تظهر لأول مرة .. اعرف المواصفات

أوبل فرونتيرا الـ
أوبل فرونتيرا الـ SUV تظهر لأول مرة

أعلنت شركة أوبل عن أطلاق إصدارها الجديد أوبل فرونتيرا وتنتمي فرونتيرا  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وظهرة فرونتيرا لتحل محل سيارة كروس لاند القديمة .

أوبل فرونتيرا الـ SUV تظهر لأول مرة

أقل من 900 ألف جنيه .. سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

مع تراجع الأوفر برايس.. أرخص 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

ظهرت أوبل فرونتيرا لأول مرة في 1991 واستمر انتاجها حتي عام 1998 ، ومن ثم تم تقديم الجيل الثاني منها حتي عام 2004 .

- مواصفات أوبل فرونتيرا الجديدة :

أوبل فرونتيرا الـ SUV تظهر لأول مرة

زودت سيارة أوبل فرونتيرا الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها ، مصابيح أمامية LED بسيطة، وبها واجهة أمامية Vizor، وبها أعمدة C السميكة، ومصابيح خلفية منقسمة، وبها لوحة عدادات رقمية، وشاشة معلومات وترفيه مقاس10 بوصه، وبها فرش قماش للمقاعد، وعناصر بلاستيكية سوداء، وبها لوحة شحن لاسلكية مبردة، و منفذي USB في الأمام والخلف.

- محرك أوبل فرونتيرا الـ SUV :

أوبل فرونتيرا الـ SUV تظهر لأول مرة

ستعمل سيارة أوبل فرونتيرا الـ SUV بـ محرك احتراق هجين خفيف بقوة 48 فولت ومحركات كهربائية بالكامل، وستحصل علي قوتها من محرك بنزين هجين معتدل سعة 1200 سي سي، ومزود بشاحن توربيني، وستأتي السيارة الكهربائية من فرونتيرا مزودة بمحرك كهربائي واحد مثبت في الأمام.

فرونتيرا السيارات الـ SUV السيارات الـ SUV الرياضية أوبل فرونتيرا مواصفات أوبل فرونتيرا محرك أوبل فرونتيرا الـ SUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

زواج شمس الكويتية سرا من رجل مجهول .. فيديوجراف

موضوعات متعلقة

مواصفات تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

انخفضت 200 ألف جنيه .. سعر كوبرا ليون 2024 الجديد بمصر

أقل من 900 ألف جنيه .. سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

خطوات سهلة للحفاظ على دهان سيارتك الخارجي| تفاصيل

لسلامتك اتبعها .. إرشادات لقيادة السيارة ليلاً ؟

كيا إكسيد 2024 الهاتشباك تباع بهذه الأسعار

سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري

أرخص سيارة سيدان من شيري 2024 بدون أوفر برايس

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف موقفه من دعوة ماكرون لهدنة في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس

بعد انتهاء الإجازة| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

إمام مسجد الميناء بالغردقة: يُجوز إخراج زكاة المال بالدولار وفقًا للأصول الشرعية

الأمم المتحدة للمرأة: استشهاد 6000 أم في غزة تركن 19 ألف طفل يتيم

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

منتشر جدا .. طرق علاج برد المعدة سريعا

بمهرجان كان.. فيلم شرق 12 يشارك في مسابقة أسبوع المخرجين

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

فيديو

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ