أوبل فرونتيرا الـ SUV تظهر لأول مرة .. اعرف المواصفات

أعلنت شركة أوبل عن أطلاق إصدارها الجديد أوبل فرونتيرا وتنتمي فرونتيرا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وظهرة فرونتيرا لتحل محل سيارة كروس لاند القديمة .

أوبل فرونتيرا الـ SUV تظهر لأول مرة

ظهرت أوبل فرونتيرا لأول مرة في 1991 واستمر انتاجها حتي عام 1998 ، ومن ثم تم تقديم الجيل الثاني منها حتي عام 2004 .

- مواصفات أوبل فرونتيرا الجديدة :

أوبل فرونتيرا الـ SUV تظهر لأول مرة

زودت سيارة أوبل فرونتيرا الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها ، مصابيح أمامية LED بسيطة، وبها واجهة أمامية Vizor، وبها أعمدة C السميكة، ومصابيح خلفية منقسمة، وبها لوحة عدادات رقمية، وشاشة معلومات وترفيه مقاس10 بوصه، وبها فرش قماش للمقاعد، وعناصر بلاستيكية سوداء، وبها لوحة شحن لاسلكية مبردة، و منفذي USB في الأمام والخلف.

- محرك أوبل فرونتيرا الـ SUV :

أوبل فرونتيرا الـ SUV تظهر لأول مرة

ستعمل سيارة أوبل فرونتيرا الـ SUV بـ محرك احتراق هجين خفيف بقوة 48 فولت ومحركات كهربائية بالكامل، وستحصل علي قوتها من محرك بنزين هجين معتدل سعة 1200 سي سي، ومزود بشاحن توربيني، وستأتي السيارة الكهربائية من فرونتيرا مزودة بمحرك كهربائي واحد مثبت في الأمام.