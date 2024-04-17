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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انخفضت 100 ألف جنيه.. أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت

انخفضت 100 ألف جنيه
انخفضت 100 ألف جنيه ..أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها منها، السيدان ، والهاتشباك  ، والكروس أوفر.

 وجاءت تلك السيارات من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، وذلك بعدما تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن هذه الطرازات فورد فوكاس موديل 2023 .

انخفضت 100 ألف جنيه ..أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت

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- محرك فورد فوكاس موديل 2023 :

انخفضت 100 ألف جنيه ..أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت

زودت سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بمحرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك، وتخرج قوة 120 حصان، ويصل عزم دورانها الي 151 نيوتن/متر .

- مواصفات فورد فوكاس الفيس ليفت :

انخفضت 100 ألف جنيه ..أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت

تحتوي سيارة فورد فوكاس موديل 2023 علي العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وبلوتوث، وكاميرا خلفية، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس .

بالإضافة الي ان فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 تمتلك أيضا ، مرايات ضم كهربائية ، وكراسي كهربائية، ونظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، وبها فرش من القماش، وتكييف ، وريموت كنترول .

- أسعار فورد فوكاس موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس :

انخفضت 100 ألف جنيه ..أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت

الفئة الأولي من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 وصل سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 290 ألف جنيه، بدلا من مليون و 390 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 وصل سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 325 ألف جنيه، بدلا من مليون و 425 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 وصل سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 350 ألف جنيه، بدلا من مليون و 450 ألف جنيه ، بتراجع يصل الي 100 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 وصل سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 385 ألف جنيه، بدلا من مليون و 485 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 100 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 وصل سعرها بعد التخفيضات الي مليون و 365 ألف جنيه، بدلا من مليون و 465 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 100 ألف جنيه .

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