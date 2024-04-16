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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

250 ألف جنيه.. انخفاض أسعار سيارات سيات في مصر

سيات
سيات

كشف الوكيل المحلي لعلامة "سيات" في مصر عن تخفيض أسعار سيارات سيات لعام 2024. 

جاء الإعلان ليزيح الستار عن انخفاض قيمة سيارات سيات (إبيزا، أرونا، ليون، أتيكا، وتاراكو) بنسب تتراوح بين 95 إلى 250 ألف جنيه مصري، والذي من المقرر تطبيقه اعتبارًا من أبريل 2024.

أحدث الأسعار سيارات سيات 2024 في السوق المصري 


- سيات إبيزا: تقدم بسعر يبدأ من مليون و 75 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و250 ألف جنيه للفئة الثانية.


- سيات أرونا: تباع بسعر يبدأ من مليون و 300 ألف جنيه.


- سيات ليون: يبلغ سعرها مليون و 499 ألف جنيه.


- سيات أتيكا: تتوفر بسعر يبدأ من مليون و 750 ألف جنيه.


- سيات تاراكو: تقدم بأسعار تتراوح بين مليون و 200 ألف جنيه إلى 2 مليون و 350 ألف جنيه.

يُعتبر هذا الانخفاض في الأسعار استمرارًا لمسلسل تراجع الأسعار في السوق المصري، بعد تحرير أسعار النقد الأجنبي والتخلص من سطوة "السوق السوداء" للعملة الأجنبية.

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