في ظل التخفيضات.. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصرية

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي توافرت بعد تراجع سعر صرف الدولار ، وبالتالي اصبح هناك اقبال كبير من قبل المواطنين علي شراء الطرازات الجديدة ، وذلك لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات تويوتا روميون موديل 2023 ، وتنتمي روميون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- محرك تويوتا روميون الـ SUV الرياضية :
سعه خزان وقود سيارة تويوتا روميون موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.5ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 103 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر .
- أبعاد تويوتا روميون موديل 2023 :
تتوافر سيارة تويوتا روميون موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4265 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2740 مم .
- أسعار تويوتا روميون موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 675 ألف جنيه، بدون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 715 ألف جنيه ، بدون زيادات .