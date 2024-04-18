في ظل التخفيضات.. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصرية

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي توافرت بعد تراجع سعر صرف الدولار ، وبالتالي اصبح هناك اقبال كبير من قبل المواطنين علي شراء الطرازات الجديدة ، وذلك لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات تويوتا روميون موديل 2023 ، وتنتمي روميون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

في ظل التخفيضات .. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصري

- محرك تويوتا روميون الـ SUV الرياضية :

في ظل التخفيضات .. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة تويوتا روميون موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.5ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 103 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر .

- أبعاد تويوتا روميون موديل 2023 :

في ظل التخفيضات .. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصري

تتوافر سيارة تويوتا روميون موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4265 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2740 مم .

- أسعار تويوتا روميون موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس :

في ظل التخفيضات .. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 675 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 715 ألف جنيه ، بدون زيادات .

