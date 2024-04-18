عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

في ظل التخفيضات.. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصرية

في ظل التخفيضات
في ظل التخفيضات . أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي توافرت بعد تراجع سعر صرف الدولار ، وبالتالي اصبح هناك اقبال كبير من قبل المواطنين علي شراء الطرازات الجديدة ، وذلك لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات تويوتا روميون موديل 2023 ، وتنتمي روميون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

 في ظل التخفيضات .. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصري

أسعار سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات عائلية جديدة بأقل من مليون جنيه

- محرك  تويوتا روميون الـ SUV الرياضية :

 في ظل التخفيضات .. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة تويوتا روميون موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.5ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 103 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر .

- أبعاد تويوتا روميون موديل 2023 :

 في ظل التخفيضات .. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصري

تتوافر سيارة تويوتا روميون موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4265 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2740 مم .

- أسعار تويوتا روميون موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس :

 في ظل التخفيضات .. أرخص سيارة عائلية من تويوتا بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 675 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 715 ألف جنيه ، بدون زيادات .
 

السيارات الجديدة روميون فئة السيارات الـ SUV سوق السيارات المصرى تويوتا روميون موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

أسعار سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

مواصفات فورد تورس 2024 السيدان الجديدة

سعر سيات تاراكو 2024 الجديد بعد تراجع الأوفر برايس

إرشادات هامة للعناية بالسيارة لـ مواجهة حرارة الصيف؟

أودي S3 الهاتشباك الجديدة تباع بهذه الأسعار

انخفضت 100 ألف جنيه.. أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

سيارات جديدة بالسوق المصري 2024 بالسعر الرسمي

ترشيحاتنا

50 جنيها تراجعا| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

وزير الإسكان: "سكن لكل المصريين" أصبحت مثالًا يحتذى به لدي كثير من الدول

رئيس الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة تدخل الخدمة خلال افتتاحات 30 يونيو

«ياما الأهلي سرق ماتشات».. الزمالك يرد بقوة على إخفاء الكرات بالقمة

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

بعد وصوله نيويورك.. عبداللهيان: وجهنا رسائلا إلى الولايات المتحدة قبل الهجوم الإيراني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ