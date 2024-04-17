سعر سيات تاراكو 2024 الجديد بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024، تراجعت بالسوق المصري للسيارات ، وذلك بعدما استقر سعر صرف الدولار ، مما أدي الي اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة التي تم توافرها ، لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بتكنولوجيات متطورة تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم ومن ضمن هذه السيارات سيات تاراكو موديل 2024 .
- محرك سيات تاراكو موديل 2024 :
تحصل سيارة سيات تاراكو موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 58 لتر ، وقوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .
- وسائل الأمان بـ سيات تاراكو :
تمتلك سيارة سيات تاراكو موديل 2024 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و
ESP، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .
- أسعار سيات تاراكو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 200 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 400 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 200 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 350 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 250 ألف جنيه .