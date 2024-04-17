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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر سيات تاراكو 2024 الجديد بعد تراجع الأوفر برايس

سعر سيات تاراكو 2024
سعر سيات تاراكو 2024 الجديد بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024، تراجعت بالسوق المصري للسيارات ، وذلك بعدما استقر سعر صرف الدولار ، مما أدي الي اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة التي تم توافرها ، لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بتكنولوجيات متطورة تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم ومن ضمن هذه السيارات سيات تاراكو موديل 2024 .

سعر سيات تاراكو 2024 الجديد بعد تراجع الأوفر برايس

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- محرك سيات تاراكو موديل 2024 :

سعر سيات تاراكو 2024 الجديد بعد تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة سيات تاراكو  موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 58 لتر ، وقوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

- وسائل الأمان بـ سيات تاراكو :

سعر سيات تاراكو 2024 الجديد بعد تراجع الأوفر برايس

تمتلك سيارة سيات تاراكو موديل 2024 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و
ESP، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- أسعار سيات تاراكو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر سيات تاراكو 2024 الجديد بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 200 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 400 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 350 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 250 ألف جنيه .

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