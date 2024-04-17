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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هتركب عربية.. أرخص 5 سيارات تحت الـ 50 ألف جنيه بسوق المستعمل

أرخص السيارات
أرخص السيارات

بعد تحسن أزمة الدولار، يشهد سوق السيارات في البلاد انخفاضًا في الأسعار وزيادة في العروض والفرص الاقتصادية. 

في هذا التقرير، نستعرض أبرز السيارات الاقتصادية في السوق المستعمل، والتي لا يتعدى سعرها 50 ألف جنيه: 

1. فيات بولونيز موديل 1991

   - سعر متوسط: بين 40 و 50 ألف جنيه.

   - الوصف: سيارة اقتصادية وموثوقة تتميز بتكلفة صيانة منخفضة.

 

2. فيات 128 موديل 1991

   - سعر متوسط: حوالي 43 ألف جنيه.

   - الوصف: سيارة صغيرة الحجم تتمتع بأداء جيد وصيانة ميسورة.

 

3. سيتروين AX موديل 95

   - سعر متوسط: 47 ألف جنيه.

   - الوصف: سيارة فرنسية اقتصادية في استهلاك الوقود ومناسبة للاستخدام اليومي.

 

4. سيات إبيزا موديل 92

   - سعر متوسط: 46 ألف جنيه.

   - وصف: سيارة موثوقة واقتصادية تتميز بقوة المحرك وراحة القيادة.

 

5. لادا 2105 موديل 1994

   - سعر متوسط: 47 ألف جنيه.

   - الوصف: سيارة روسية صلبة وموثوقة تتميز بقطع الغيار المتوفرة والتكلفة المنخفضة.

ارخص سيارة أسعار السيارات سوق المستعمل

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