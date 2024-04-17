أسعار سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

يقدم الصانع الفرنسي العديد من طرازات السيارات داخل السوق المصري ، وتقدم تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان ، أو هاتشباك ، أو كروس أوفر ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، ولكن الان وبعد ان استقرت أسعار الإصدارات الجديدة يوجد اقبال من المصريين علي شراء السيارات الجديدة .
- سيارة بيجو 508 موديل 2024 :
تحصل سيارة بيجو 508 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.7 ثانية، وبها خزان وقود سعه 62 لتر ، وتخرج قوة 165 حصان، وعزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة بيجو 508 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 374 ألف جنيه ، بدون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة بيجو 508 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 574 ألف جنيه ، بدون زيادات .
- بيجو 5008 موديل 2024 :
تتسارع سيارة بيجو 5008 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ويصل خزان وقودها الي 53 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر ، وبها قوة 165 حصان .
الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 209 ألف جنيه، بدون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 349 ألف جنيه ، بدون زيادات .
الفئة الثالثة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 519 ألف جنيه ، بدون زيادات .
الفئة الرابعة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 529 ألف جنيه، بدون زيادات .
- سيارة بيجو 3008 موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل الي 53 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 240 نيوتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 959 ألف جنيه، والفئة الثانية 2 مليون و 99 ألف جنيه، والفئة الثالثة 2 مليون و 269 ألف جنيه، الفئة الرابعة يصل سعرها الي 2 مليون و 279 ألف جنيه .
- بيجو 2008 موديل 2024 :
عزم دوران سيارة بيجو 2008 موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعه 44 لتر .
الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 629 ألف جنيه، بدون زيادات .
الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 749 ألف جنيه، بدون زيادات .
- سيارة بيجو 408 موديل 2024 :
قوة سيارة بيجو 408 موديل 2024 تصل الي 215 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 300 نويتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر يصل الي 2 مليون و 49 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 2 مليون و 109 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي 2 مليون و 349 ألف جنيه .