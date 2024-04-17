أسعار سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

يقدم الصانع الفرنسي العديد من طرازات السيارات داخل السوق المصري ، وتقدم تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان ، أو هاتشباك ، أو كروس أوفر ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، ولكن الان وبعد ان استقرت أسعار الإصدارات الجديدة يوجد اقبال من المصريين علي شراء السيارات الجديدة .

- سيارة بيجو 508 موديل 2024 :

سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس تباع بهذه الأسعار

تحصل سيارة بيجو 508 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.7 ثانية، وبها خزان وقود سعه 62 لتر ، وتخرج قوة 165 حصان، وعزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 508 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 374 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 508 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 574 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- بيجو 5008 موديل 2024 :

سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس تباع بهذه الأسعار

تتسارع سيارة بيجو 5008 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ويصل خزان وقودها الي 53 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر ، وبها قوة 165 حصان .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 209 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 349 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 519 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 529 ألف جنيه، بدون زيادات .

- سيارة بيجو 3008 موديل 2024 :

سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس تباع بهذه الأسعار

سعه خزان وقود سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل الي 53 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 240 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 959 ألف جنيه، والفئة الثانية 2 مليون و 99 ألف جنيه، والفئة الثالثة 2 مليون و 269 ألف جنيه، الفئة الرابعة يصل سعرها الي 2 مليون و 279 ألف جنيه .

- بيجو 2008 موديل 2024 :

سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس تباع بهذه الأسعار

عزم دوران سيارة بيجو 2008 موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعه 44 لتر .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 629 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 749 ألف جنيه، بدون زيادات .

- سيارة بيجو 408 موديل 2024 :

سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس تباع بهذه الأسعار

قوة سيارة بيجو 408 موديل 2024 تصل الي 215 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 300 نويتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر يصل الي 2 مليون و 49 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 2 مليون و 109 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي 2 مليون و 349 ألف جنيه .