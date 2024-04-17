السيارات خلال فصل الصيف تحتاج إلي معاملة خاصة، وذلك من أجل التغلب علي درجات الحرارة المرتفعة ، بالإضافة إلي أن هناك الكثير من المناطق في مصر تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.

كما أن التغاضي عن صيانة السيارة يؤدي إلي زيادة الأعطال بها، بجانب انخفاض كفاءة استهلاك الوقود.

إرشادات هامة للعناية بالسيارة لـ مواجهة حرارة الصيف ؟

- إرشادات هامة للعناية بالسيارة لـ مواجهة حرارة الصيف :

إرشادات هامة للعناية بالسيارة لـ مواجهة حرارة الصيف ؟

1- مراجعة سوائل السيارة بـ استمرار :

من أجل تجنب تلف المحرك يجب مراجعة زيوت السيارة باستمرار من ضمنها زيت محرك السيارة الذي يمكن أن يحترق بسرعة نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة .

ويعمل زيت المحرك على حماية المكونات المتحركة داخل غرفة المحرك من التآكل، بجانب تتبع مستويات السوائل في أنظمة ناقل الحركة والفرامل .

2- الكشف علي البطارية :

إرشادات هامة للعناية بالسيارة لـ مواجهة حرارة الصيف ؟

السائل المتواجد داخل بطارية السيارة يتم تصريفه بشكل أسرع في ظل الحرارة الشديدة، وذلك يعمل علي تقليل عمرها الافتراضي، وبالتالي يجب فحص البطارية لتحديد ما إذا كانت تشحن بالسرعة الصحيحة أم لا ، ويجب التأكد ما إذا كانت أطراف البطارية نظيفة وخالية من الحطام، وأن جميع توصيلات الكابلات محكمة.

3- تغير مساحات الزجاج :

إرشادات هامة للعناية بالسيارة لـ مواجهة حرارة الصيف ؟

خلال فصل الصيف يؤدي الغبار وحبوب اللقاح وسطوع الشمس المفرط إلى صعوبة الرؤية من خلال الزجاج الأمامي، ومن هنا يجب التأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي تعمل بشكل صحيح، ويجب التحقق من عدم وجود تآكل في شفرات المساحات .

4- مراجعة ضغط الإطارات :

إرشادات هامة للعناية بالسيارة لـ مواجهة حرارة الصيف ؟

عند ارتفاع حرارة الجو يجب التأكد من فحص ضغط الإطارات قبل البدء في رحلات طويلة، وذلك لأن الضغط في إطارات السيارة يتم تحديده كل يوم بناء على درجة الحرارة في الخارج، كما ان الإطارات ذات الضغط غير الكافي قد تؤثر سلباً على القيادة، وتؤدي إلى ضعف كفاءة استهلاك الوقود.

5- طبقة إضافية من الحماية :

إرشادات هامة للعناية بالسيارة لـ مواجهة حرارة الصيف ؟

الطلاء عالي الجودة يساعد على منع ارتفاع درجة حرارة طلاء السيارة، وذلك بسبب وجود طبقة إضافية علي طلاء السيارة لحمايتها ، لأنه يمتص كمية كبيرة من حرارة الشمس.