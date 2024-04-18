نيسان قشقاي 2025 فيس ليفت تظهر لأول مرة | صور

أعلنت شركة نيسان عن إطلاق طرازها الجديد نيسان قشقاي موديل 2025 الفيس ليفت ، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

نيسان قشقاي 2025 فيس ليفت تظهر لأول مرة

- محرك نيسان قشقاي موديل 2025 فيس ليفت :

نيسان قشقاي 2025 فيس ليفت تظهر لأول مرة

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 فيس ليفت علي قوتها من محرك 4 أسطوانات سعه 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 147 حصان، وبها عزم دوران 259 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان قشقاي 2025 فيس ليفت تظهر لأول مرة

وتأتي النسخة الهايبرد من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 فيس ليفت بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، يعمل بجانب محرك كهربائي ينتج قوة 187 حصان، وعزم دوران 329 نيوتن/متر .

- مواصفات نيسان قشقاي موديل 2025 فيس ليفت :

نيسان قشقاي 2025 فيس ليفت تظهر لأول مرة

زودت سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 فيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED بتقنية الأشعة العالية، وشبك أمامي محدث، وبها جنوط مقاس 18 بوصه، ومقاعد جلدية سوداء بزخرفات من مادة ألكانتارا الفاخرة، وإضاءة محيطية.

نيسان قشقاي 2025 فيس ليفت تظهر لأول مرة

بالإضافة الي ان سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 فيس ليفت تمتلك العديد من وسائل الأمان والسلامة منها، كاميرا برؤية محيطية، ونظام كبح الطوارئ الأوتوماتيك، ومزودة بخدمات جوجل ، وبها شاشة معلومات وترفيهية مقاس 12.3 بوصه .