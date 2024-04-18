بعد تراجع الأوفر برايس.. سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بمصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات مميزة وبتكنولوجيات متطورة ومن ضمن السيارات التي توافرت بعد تراجع قيمة الأوفر برايس سيتروين سي إليزيه موديل 2024 ، وتنتمي إليزيه لفئة السيارات السيدان .
- مواصفات سيتروين سي اليزيه السيدان :
تمتلك سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 العديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل، وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات ، ونظلم التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ، ووسائد هوائية ، وجنوط مقاس 16 بوصة، ومقاعد بكسوة من القماش، وتكييف، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث.
بالإضافة إلى أن سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تحتوي أيضا علي مسند وسطي أمامي، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية ، وكاميرا ، ومثبت سرعة، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
- محرك سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :
تتسارع سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر ، وقوة 115 حصان، وتصل سرعة اليزيه القصوى الي 188 كم/ساعة .
- أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بسعر 890 ألف جنيه ، بدون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بسعر 960 ألف جنيه ، بدون زيادات .