ينتشر داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات مميزة وبتكنولوجيات متطورة ومن ضمن السيارات التي توافرت بعد تراجع قيمة الأوفر برايس سيتروين سي إليزيه موديل 2024 ، وتنتمي إليزيه لفئة السيارات السيدان .

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بمصر

- مواصفات سيتروين سي اليزيه السيدان :

تمتلك سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 العديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل، وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات ، ونظلم التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ، ووسائد هوائية ، وجنوط مقاس 16 بوصة، ومقاعد بكسوة من القماش، وتكييف، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث.

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بمصر

بالإضافة إلى أن سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تحتوي أيضا علي مسند وسطي أمامي، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية ، وكاميرا ، ومثبت سرعة، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

- محرك سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بمصر

تتسارع سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر ، وقوة 115 حصان، وتصل سرعة اليزيه القصوى الي 188 كم/ساعة .

- أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر سيتروين سي إليزيه 2024 بمصر

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بسعر 890 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بسعر 960 ألف جنيه ، بدون زيادات .