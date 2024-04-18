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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

بعد تراجع الأوفربرايس
بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الأصلي للسيارة بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار، ومن ضمن السيارات التي تتواجد بمصر بدون أوفر برايس ساوايست A5، وتويوتا بيلتا، وهيونداي إلنترا اتش دى، وسيتروين سي اليزيه، وبيجو 301 .

أسعار سيارات بيجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

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- ساوايست A5 موديل 2023 :

 بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

زودت سيارة ساوايست A5 موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 120 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر .

تباع سيارة ساوايست A5 موديل 2024 داخل سوق السيارات بفئه واحدة يصل سعرها الجديد الي 699 ألف جنيه، بدون زيادات .

- تويوتا بيلتا موديل 2023 :

 بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

سعه خزان وقود سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 يصل الي 43 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 103 حصان، وعزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 640 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 695 ألف جنيه، بدون زيادات .

- هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 :

 بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

تصل سرعة سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 القصوى الي 182 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 121 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.3 ثانية، ومزودة بعلبة ترو س أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 53 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 675 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 685 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 710 ألف جنيه .

- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

 بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

قوة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 تصل الي 115 حصان، وسرعتها القصوى تصل الي 188 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود 50 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 729 ألف جنيه .

- بيجو 301 موديل 2023 :

 بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

عزم دوران سيارة بيجو 301 موديل 2023 يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 115 حصان .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 669 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 699 ألف جنيه .

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