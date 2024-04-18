بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الأصلي للسيارة بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار، ومن ضمن السيارات التي تتواجد بمصر بدون أوفر برايس ساوايست A5، وتويوتا بيلتا، وهيونداي إلنترا اتش دى، وسيتروين سي اليزيه، وبيجو 301 .

- ساوايست A5 موديل 2023 :

بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

زودت سيارة ساوايست A5 موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 120 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر .

تباع سيارة ساوايست A5 موديل 2024 داخل سوق السيارات بفئه واحدة يصل سعرها الجديد الي 699 ألف جنيه، بدون زيادات .

- تويوتا بيلتا موديل 2023 :

بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

سعه خزان وقود سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 يصل الي 43 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 103 حصان، وعزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 640 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 695 ألف جنيه، بدون زيادات .

- هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 :

بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

تصل سرعة سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 القصوى الي 182 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 121 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.3 ثانية، ومزودة بعلبة ترو س أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 53 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 675 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 685 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 710 ألف جنيه .

- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

قوة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 تصل الي 115 حصان، وسرعتها القصوى تصل الي 188 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود 50 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 729 ألف جنيه .

- بيجو 301 موديل 2023 :

بعد تراجع الأوفربرايس سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

عزم دوران سيارة بيجو 301 موديل 2023 يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 115 حصان .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 669 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 699 ألف جنيه .