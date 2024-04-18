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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة؟

خطوات قياس مستوى
خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة

زيت المحرك هو المسؤول عن تشحيم  وحماية أجزاء المحرك الداخلية للحفاظ عليه ، ويعمل زيت المحرك أيضا على تجنب المشاكل الفنية التي يمكن ان تطرأ علي المحرك، وبالتالي يجب مراقبة مستوي زيت المحرك بانتظام .

خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة

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- خطوات لقياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة  :

خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة

- رفع درجة حرارة المحرك :

عند الحاجة لقياس زيت محرك السيارة يجب تشغيلها لمدة قصيرة حتي يرتفع زيت المحرك ويتدفق بسهولة ، ومن هنا يمكن قياس مستوي الزيت بالشكل السليم .

- إيقاف تشغيل المحرك :

خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة

بعد تشغيل محرك السيارة ورفع درجة حرارته يجب إيقاف تشغيله حتي يهدأ الزيت ويتم تجميعه في الوعاء السفلي ومن هنا يمكن قراءة مستوي الزيت بشكل صحيح .

- استخدام مقياس الزيت :

خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة

عند إيقاف محرك السيارة يمكن استخراج مقياس الزيت ويتم مسحه ، ومن ثم يتم البدء في قياس مستوي الزيت داخل محرك السيارة .

- البدء في قياس مستوى الزيت :

خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة

في حالة قياس الزيت يجب أن يكون الزيت في النطاق المحدد بين علامتي الحد الأدنى والحد الأقصى على عصا قياس الزيت .

- إعادة مقياس الزيت الي مكانة الصحيح :

خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة

عند الانتهاء من قياس مستوي الزيت يجب إعادة عصا القياس إلى مكانها الصحيح ، مع التأكد من إغلاق الغطاء بإحكام .

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