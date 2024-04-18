خطوات قياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة؟

زيت المحرك هو المسؤول عن تشحيم وحماية أجزاء المحرك الداخلية للحفاظ عليه ، ويعمل زيت المحرك أيضا على تجنب المشاكل الفنية التي يمكن ان تطرأ علي المحرك، وبالتالي يجب مراقبة مستوي زيت المحرك بانتظام .
- خطوات لقياس مستوى زيت المحرك بطريقة صحيحة :
- رفع درجة حرارة المحرك :
عند الحاجة لقياس زيت محرك السيارة يجب تشغيلها لمدة قصيرة حتي يرتفع زيت المحرك ويتدفق بسهولة ، ومن هنا يمكن قياس مستوي الزيت بالشكل السليم .
- إيقاف تشغيل المحرك :
بعد تشغيل محرك السيارة ورفع درجة حرارته يجب إيقاف تشغيله حتي يهدأ الزيت ويتم تجميعه في الوعاء السفلي ومن هنا يمكن قراءة مستوي الزيت بشكل صحيح .
- استخدام مقياس الزيت :
عند إيقاف محرك السيارة يمكن استخراج مقياس الزيت ويتم مسحه ، ومن ثم يتم البدء في قياس مستوي الزيت داخل محرك السيارة .
- البدء في قياس مستوى الزيت :
في حالة قياس الزيت يجب أن يكون الزيت في النطاق المحدد بين علامتي الحد الأدنى والحد الأقصى على عصا قياس الزيت .
- إعادة مقياس الزيت الي مكانة الصحيح :
عند الانتهاء من قياس مستوي الزيت يجب إعادة عصا القياس إلى مكانها الصحيح ، مع التأكد من إغلاق الغطاء بإحكام .