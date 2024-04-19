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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات "كروس أوفر" الأكثر مبيعا في مصر .. بالأسعار

سيارات كروس اوفر
سيارات "كروس اوفر" الأكثر مبيعا في مصر

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن مبيعات السيارات الرياضية في مصر فئة الـ"كروس أوفر"، خلال شهري يناير وفبراير الماضي، والتي وصل إجماليها إلى 728 سيارة.

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سيارات "كروس اوفر" الأكثر مبيعا في مصر 

سيارات "كروس اوفر" الأكثر مبيعا في مصر 

 

وتصدرت السيارة ام جي ZS قائمة السيارة الكروس اوفر الأكثر مبيعاً في السوق المصري خلال تلك الفترة بعدد 326 سيارة، وتقدم تلك النسخة محليًا بأسعار رسمية تتراوح بين 975,000 جنيه و1,020,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سي بقوة 119 حصانا و150 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيارات.

سيارات "كروس اوفر" الأكثر مبيعا في مصر 

وجاءت السيارة كيا إكسيد في المركز الثاني بعدد 300 سيارة، وتقدم في مصر بسعر يبدأ من 1,749,900 جنيه إلى 1,949,900 جنيه، وزودت السيارة بناقل سرعات DSG 7 غيار، مع محرك 160 حصان 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو".

سيارات "كروس اوفر" الأكثر مبيعا في مصر 

وحصلت السيارة أوبل موكا على المركز الثالث بعدد 25 سيارة، وتقدم السيارة في مصر بسعر يبلغ 1,749,990 جنيه عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع قدرات فنية تتضمن محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة 130 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 8 غيارات أوتوماتيك.

سيارات "كروس اوفر" الأكثر مبيعا في مصر 

ورابعًا جاءت النسخة سوزوكي فرونكس بعدد 24 سيارة، وتقدم في مصر بقدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع إنتاج قوة قدرها 103 أحصنة، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيارات، مع سعر رسمي يتراوح بين 1,350,000 جنيه و1,500,000 جنيه.

سيارات "كروس اوفر" الأكثر مبيعا في مصر 

وجاءت السيارة فيات X500 في المركز الخامس بعدد 15 سيارة، بينما تقدم في مصر بسعر 1,475,000 جنيه  للفئة الأولى، و1,525,000 جنيه للفئة الثانية، مع قدرات فنية تعتمد على محرك تيربو 1400 سي سي، بقوة 140 حصانا و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.3 ثانية.

سيارات السيارة ام جي ZS كيا اكسيد اوبل موكا سوزوكي فرونكس فيات X500

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