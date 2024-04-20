يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من إصدارات السيارات الصينية التي تم توافرها لتلبية رغبة المواطنين في الحوصل علي طرازات بـ مميزات متطورة ومن ضمن تلك السيارات شيري تيجو 8 موديل 2024 ، وتنتمي تيجو 8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

- وسائل الأمان بـ شيري تيجو 8 :

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها ، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك شيري تيجو 8 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 يصل الي 51 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 145 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو .

- أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

تراجعت أسعار سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بقيمة تتراوح ما بين 185 ألف جنيه، الي 210 ألف جنيه ، وبالتالي الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 125 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 225 ألف جنيه ، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 175 ألف جنيه ، والفئة الرابعة سعرها الجديد مليون و 275 ألف جنيه .