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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

أسعار شيري تيجو 8
أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من إصدارات السيارات الصينية التي تم توافرها لتلبية رغبة المواطنين في الحوصل علي طرازات بـ مميزات متطورة ومن ضمن تلك السيارات  شيري تيجو 8 موديل 2024 ، وتنتمي تيجو 8  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

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- وسائل الأمان بـ  شيري تيجو 8 :

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها ، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك شيري تيجو 8 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 يصل الي 51 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 145 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو .

- أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

أسعار شيري تيجو 8 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

تراجعت أسعار سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بقيمة تتراوح ما بين 185 ألف جنيه، الي 210 ألف جنيه ، وبالتالي الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 125 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 225 ألف جنيه ، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 175 ألف جنيه ، والفئة الرابعة سعرها الجديد مليون و 275 ألف جنيه .

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