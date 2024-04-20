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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

مازيراتي جران كابريو
مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

كشفت شركة مازيراتي الإيطالية عن طرازها الجديد مازيراتي جران كابريو ، وتنتمي جران  لفئة السيارات الكابريو ذات البابين ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

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- مواصفات جران مازيراتي جران كابريو :

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

تأتي سيارة جران مازيراتي جران كابريو بطول 4.97 متر ، وبها سقف من القماش يمكن طيه في صندوق الأمتعة الخلفي ، وبها نظام لتدفئة مؤخرة الرقبة، وحاجب للرياح.

- محرك جران مازيراتي جران كابريو :

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

تحصل سيارة جران مازيراتي جران كابريو علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 404 كيلووات، أي ما يعادل 550 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 316 كم/ساعة .

- محرك جران مازيراتي جران كابريو الكهربائية :

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

تتوافر سيارة جران مازيراتي جران كابريو بنسخة كهربائية يطلق عليها أسم Folgore ، ويوجد بها 3 محركات ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 610 كيلووات، أي ما يعادل 830 حصان ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 290 كم/ساعة ، وبها بطارية سعة 92.5 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 442 كم/ساعة .

- سعر جران مازيراتي جران كابريو :

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

تباع سيارة جران مازيراتي جران كابريو بسعر 231.35 ألف يورو، أي ما يعادل 12 مليون جنيه مصري تقريباً.

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