كشفت شركة مازيراتي الإيطالية عن طرازها الجديد مازيراتي جران كابريو ، وتنتمي جران لفئة السيارات الكابريو ذات البابين ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

- مواصفات جران مازيراتي جران كابريو :

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

تأتي سيارة جران مازيراتي جران كابريو بطول 4.97 متر ، وبها سقف من القماش يمكن طيه في صندوق الأمتعة الخلفي ، وبها نظام لتدفئة مؤخرة الرقبة، وحاجب للرياح.

- محرك جران مازيراتي جران كابريو :

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

تحصل سيارة جران مازيراتي جران كابريو علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 404 كيلووات، أي ما يعادل 550 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 316 كم/ساعة .

- محرك جران مازيراتي جران كابريو الكهربائية :

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

تتوافر سيارة جران مازيراتي جران كابريو بنسخة كهربائية يطلق عليها أسم Folgore ، ويوجد بها 3 محركات ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 610 كيلووات، أي ما يعادل 830 حصان ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 290 كم/ساعة ، وبها بطارية سعة 92.5 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 442 كم/ساعة .

- سعر جران مازيراتي جران كابريو :

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

تباع سيارة جران مازيراتي جران كابريو بسعر 231.35 ألف يورو، أي ما يعادل 12 مليون جنيه مصري تقريباً.