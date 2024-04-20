مع دخول الصيف ..نصائح للحفاظ على مقصورة السيارة ؟

مع دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة تدريجياً وتصل الي ذروتها بسبب الدخول في فصل الصيف ، وبالتالي تؤثر درجات الحرارة المرتفعة علي مقصورة السيارة الداخلية وعلي هيكل السيارة الخارجي .
وبالتالي يجب الحفاظ علي السيارات ، بجانب عدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة التي تحدث تغيرات في مظهرة السيارة الخارجي بسبب تأثير الحرارة علي الطلاء .
- نصائح للحفاظ علي مقصورة السيارة من أشعة الشمس :
1- ركن السيارة في الظل :
من الضروري ان يتم ركن السيارة في مكان مظلل حتي لا تتعرض السيارة للأشعة فوق البنفسجية التي تحدث اضرار بهيكل السيارة الخارجي ومقصورة السيارة الداخلية .
2- غسل السيارة بـ انتظام :
غسل وتنظيف السيارة أمر مفيد للحماية من أشعة الشمس الضارة ، وذلك لان بعض أنواع صابون غسيل السيارات تعمل على حماية محدودة من الأشعة فوق البنفسجية.
3- استخدام شمع طلاء السيارة :
استخدام الشمع يؤدي الي تكوين طبقة حماية من الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على لمعان الطلاء الخارجي، ويجب في هذه الحالة عدم الإفراط في استخدام الشمع.
4- توفير غطاء للسيارة :
من الضروري اذا كان يتم ركن السيارة في الشارع ان يقوم صاحب السيارة بشراء غطاء خارجي ، لأنه يعمل علي حجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة .
5- شراء ستائر للزجاج :
ستائر النوافذ الزجاجية تعمل على حماية مقصورة السيارة، وتحافظ علي المقاعد الجلدية من التلف، ويحافظ على لوحات العدادات من التشقق.