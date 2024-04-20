مع دخول الصيف ..نصائح للحفاظ على مقصورة السيارة ؟

مع دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة تدريجياً وتصل الي ذروتها بسبب الدخول في فصل الصيف ، وبالتالي تؤثر درجات الحرارة المرتفعة علي مقصورة السيارة الداخلية وعلي هيكل السيارة الخارجي .

مع دخول الصيف ..نصائح للحفاظ علي مقصورة السيارة

وبالتالي يجب الحفاظ علي السيارات ، بجانب عدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة التي تحدث تغيرات في مظهرة السيارة الخارجي بسبب تأثير الحرارة علي الطلاء .

- نصائح للحفاظ علي مقصورة السيارة من أشعة الشمس :

مع دخول الصيف ..نصائح للحفاظ علي مقصورة السيارة

1- ركن السيارة في الظل :

من الضروري ان يتم ركن السيارة في مكان مظلل حتي لا تتعرض السيارة للأشعة فوق البنفسجية التي تحدث اضرار بهيكل السيارة الخارجي ومقصورة السيارة الداخلية .

2- غسل السيارة بـ انتظام :

مع دخول الصيف ..نصائح للحفاظ علي مقصورة السيارة

غسل وتنظيف السيارة أمر مفيد للحماية من أشعة الشمس الضارة ، وذلك لان بعض أنواع صابون غسيل السيارات تعمل على حماية محدودة من الأشعة فوق البنفسجية.

3- استخدام شمع طلاء السيارة :

مع دخول الصيف ..نصائح للحفاظ علي مقصورة السيارة

استخدام الشمع يؤدي الي تكوين طبقة حماية من الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على لمعان الطلاء الخارجي، ويجب في هذه الحالة عدم الإفراط في استخدام الشمع.

4- توفير غطاء للسيارة :

مع دخول الصيف ..نصائح للحفاظ علي مقصورة السيارة

من الضروري اذا كان يتم ركن السيارة في الشارع ان يقوم صاحب السيارة بشراء غطاء خارجي ، لأنه يعمل علي حجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة .

5- شراء ستائر للزجاج :

مع دخول الصيف ..نصائح للحفاظ علي مقصورة السيارة

ستائر النوافذ الزجاجية تعمل على حماية مقصورة السيارة، وتحافظ علي المقاعد الجلدية من التلف، ويحافظ على لوحات العدادات من التشقق.