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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر | فيديو

كيف يمكنك إزالة الصدأ
كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر

ظهر فيديو مؤخرا على شبكة الانترنت يوضح كيفية إزالة صدأ السيارات بـ استخدام تقنية الليزر ، وتم تجربة تلك التقنية علي سيارة تويوتا 4 رنر اليابانية .

كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر

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قبل استخدام آلة إزالة الصدأ بالليزر يتم تنظيف الأوساخ والزيوت باستخدام تقنية الثلج الجاف، حيث تقوم هذه التقنية برش حبيبات صغيرة من ثاني أكسيد الكربون الصلب ، وبعدها تتحول هذه الحبيبات إلى غاز عند اصطدامها بالأسطح المراد تنظيفها، وذلك يؤدي إلى تقشير وإزالة الطبقات المتراكمة بما تحتويه من زيوت وأوساخ.

كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر

وبعد ذلك يتم تشغيل آلة إزالة الصدأ بأشعة الليزر بقدرة 1000 واط، وتعمل هذه التقنية من خلال المرور على كل أجزاء السيارة الصدئة لتزيل كل ذرة من الصدأ السطحي.

كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر

وبعد إزالة الصدأ يتم إجراء عملية غسيل شاملة تشمل فحص الطلاء، وتتضمن استخدام مواد تنظيف وتلميع عالية الجودة ، وذلك لإزالة أي بقايا أو آثار حدثة خلال عملية الليزر، وبعد ذلك يتم إعادة السيارة لـ لمعانها الطبيعي وتظهر وكأنها جديدة .

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كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر | فيديو


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