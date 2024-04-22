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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون زيادات.. سيارات عائلية موديل 2024 سعرها 850 ألف جنيه

سيارات عائلية 2024
سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024، وهو ما يلبي رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة ومن ضمن هذه الطرازات سوزوكى فيتارا، وبيستون T33، وساوايست DX5، وجاك S2، وكاي ي X3، وتوافرت تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة .

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- سوزوكى فيتارا موديل 2023 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

تحصل السيارة سوزوكى فيتارا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 120 حصان ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13 ثانية .

الفئة الأولي من السيارة سوزوكى فيتارا موديل 2023 تباع بدون زيادات بسعر 899 ألف جنيه .

- بيستون T33 موديل 2023 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

عزم دوران بيستون T33 موديل 2023 يصل الي 155 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وترخج قوة تصل الي 112 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 168 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بيستون T33 موديل 2023 تباع بدون زيادات بسعر 870 ألف جنيه .

- ساوايست DX5 موديل 2024 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

عزم دوران ساوايست DX5 موديل 2024 يصل الي 45 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل قوة السيارة الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصان، وعزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر .

الفئة الوحيدة من سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر يصل الي 860 ألف جنيه .

- جاك S2 موديل 2024 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

سرعة سيارة جاك S2 موديل 2024 القصوى تصل الي 175 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعه الي 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية .

تتواجد سيارة جاك S2 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي 849 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- كاي ي X3 موديل 2023 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

قوة سيارة كاي ي X3 موديل 2023 تصل الي 114 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي .

الفئة الأولي من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 يصل سعرها الجديد وبدون زيادات الي 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 يصل سعرها الجديد وبدون زيادات الي 850 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2023 ساوايست DX5 كاي ي X3 قيمة الاوفر برايس السعر الرسمي للسيارة

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