بدون زيادات.. سيارات عائلية موديل 2024 سعرها 850 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024، وهو ما يلبي رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة ومن ضمن هذه الطرازات سوزوكى فيتارا، وبيستون T33، وساوايست DX5، وجاك S2، وكاي ي X3، وتوافرت تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة .

- سوزوكى فيتارا موديل 2023 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

تحصل السيارة سوزوكى فيتارا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 120 حصان ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13 ثانية .

الفئة الأولي من السيارة سوزوكى فيتارا موديل 2023 تباع بدون زيادات بسعر 899 ألف جنيه .

- بيستون T33 موديل 2023 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

عزم دوران بيستون T33 موديل 2023 يصل الي 155 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وترخج قوة تصل الي 112 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 168 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بيستون T33 موديل 2023 تباع بدون زيادات بسعر 870 ألف جنيه .

- ساوايست DX5 موديل 2024 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

عزم دوران ساوايست DX5 موديل 2024 يصل الي 45 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل قوة السيارة الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصان، وعزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر .

الفئة الوحيدة من سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر يصل الي 860 ألف جنيه .

- جاك S2 موديل 2024 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

سرعة سيارة جاك S2 موديل 2024 القصوى تصل الي 175 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعه الي 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية .

تتواجد سيارة جاك S2 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي 849 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- كاي ي X3 موديل 2023 :

سيارات عائلية 2024 سعرها 850 ألف جنيه بدون زيادات

قوة سيارة كاي ي X3 موديل 2023 تصل الي 114 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي .

الفئة الأولي من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 يصل سعرها الجديد وبدون زيادات الي 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 يصل سعرها الجديد وبدون زيادات الي 850 ألف جنيه .