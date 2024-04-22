يطرح الصانع الصيني عدد غير محدود من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة بها العديد من المميزات والتكنولوجيات ، ومن ضمن السيارات التي طرحت بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات هافال جوليان موديل 2024 .

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

- وسائل الأمان بـ هافال جوليان :

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

زودت سيارة هافال جوليان موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، و

ESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- سعه محرك هافال جوليان موديل 2024 :

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

عزم دوران هافال جوليان موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 148 حصان .

- أسعار هافال جوليان موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2024 يصل سعرها الجديد بعد تراجع الاوفر برايس الي مليون و 240 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 310 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي مليون و 380 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها يصل الي مليون و 450 ألف جنيه .

