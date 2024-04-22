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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

في ظل التخفيضات ..
في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

يطرح الصانع الصيني عدد غير محدود من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة بها العديد من المميزات والتكنولوجيات ، ومن ضمن السيارات التي طرحت بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات هافال جوليان  موديل 2024 .

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

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سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

- وسائل الأمان بـ هافال جوليان :

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

زودت سيارة هافال جوليان موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، و
ESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- سعه محرك هافال جوليان موديل 2024 :

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

عزم دوران هافال جوليان موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 148 حصان .

- أسعار هافال جوليان موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2024 يصل سعرها الجديد بعد تراجع الاوفر برايس الي مليون و 240 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 310 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي مليون و 380 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها يصل الي مليون و 450 ألف جنيه .
 

طرازات السيارات السوق المصري إصدارات جديدة هافال جوليان موديل 2024 وسائل الأمان بـ هافال جوليان

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