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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر ميني ميني كوبر S الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

سعر مينى مينى كوبر
سعر مينى مينى كوبر S الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

يقدم وكيل سيارات ميني عدد كبير من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك من أجل توفير كافة إصدارات السيارات امام المواطنين لشراء السيارات التي تناسب احتياجاتهم.

 وتوافرت تلك السيارات بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وذلك بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات .

 سعر مينى مينى كوبر S الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

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- محرك مينى مينى كوبر S موديل 2024 :

 سعر مينى مينى كوبر S الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

تتسارع سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 192 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 225 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر .

- أبعاد مينى مينى كوبر S الهاتشباك :

 سعر مينى مينى كوبر S الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

تتوافر سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 بطول 3876 مم، وعرض 1727 مم، وارتفاع 1414 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2495 مم .

- أسعار مينى مينى كوبر S بعد انخفاض قيمة الأوفر برايس :

 سعر مينى مينى كوبر S الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

تتواجد سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 بالسوق المصري بعد تراجع قيمة الاوفر برايس بفئه واحدة سعرها الجديد 2 مليون و 420 ألف جنيه .

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