أرخص SUV من شيري 2024 تباع بهذه الأسعار

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الإصدارات للسوق المصري بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم فرضها علي السعر الرسمي للسيارات بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك الطرازات شيري تيجو 3 موديل 2024 ، وتنتمي تيجو 3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة

- مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2024 :

زودت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 العائلية بالعديد من المميزات من ضمنها، زر تشغيل وإيقاف للمحرك، وتكيف هواء أوتوماتيك ، وفتحة سقف، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة مقاس 8 بوصة يمكن عرض الهاتف عليها.

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة

بالإضافة الي ان تيجو 3 موديل 2024 تمتلك أيضا وسائد هوائية ، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج لـ توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD ، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية.

- محرك شيري تيجو 3 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة

عزم دوران شيري تيجو 3 موديل 2024 يصل الي 160 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومزودة بناقل حركة أتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 55 لتر .

- أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة :

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة

تباع سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد يصل الي 855 ألف جنيه، بدون زيادات .