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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص SUV من شيري 2024 تباع بهذه الأسعار

أسعار شيري تيجو
أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الإصدارات للسوق المصري بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم فرضها علي السعر الرسمي للسيارات بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك الطرازات شيري تيجو 3 موديل 2024 ، وتنتمي  تيجو 3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

 أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة 

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- مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2024 :

زودت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 العائلية بالعديد من المميزات من ضمنها، زر تشغيل وإيقاف للمحرك، وتكيف هواء أوتوماتيك ، وفتحة سقف، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة مقاس 8 بوصة يمكن عرض الهاتف عليها.

 أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة 

بالإضافة الي ان تيجو 3 موديل 2024  تمتلك أيضا وسائد هوائية ، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج لـ توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD ، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية.

- محرك شيري تيجو 3 موديل 2024 :

 أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة 

عزم دوران شيري تيجو 3 موديل 2024 يصل الي 160 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومزودة بناقل حركة أتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 55 لتر .

- أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة :

 أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 الـ SUV الجديدة 

تباع سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد يصل الي 855 ألف جنيه، بدون زيادات .

 

السوق المصري للسيارات الاصدارات تيجو 3 شيري تيجو 3 موديل 2024 الاوفر برايس سعر صرف الدولار

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