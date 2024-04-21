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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انخفاض أسعار سيارات تسلا الكهربائية.. اعرف بكام

أسعار السيارات
أسعار السيارات

في بداية أسابيع الربع الثاني من عام 2024، قررت تسلا خفض أسعار ثلاث من سياراتها الكهربائية - موديل S، موديل X، وموديل Y - بمقدار 2000 دولار في الولايات المتحدة.

تأتي هذه التغييرات بعد موسم ربع سنوي صعب حيث انخفض إنتاج وتسليم سيارات تسلا الكهربائية مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد السيارات المنتجة ولكن لم تباع.

 

ما هي أسعار سيارات تسلا الكهربائية اليوم؟

الآن، يبدأ سعر موديل S من تسلا من 72990 دولار (بالإضافة إلى 1640 دولار في الرسوم الإلزامية ليصبح إجمالي السعر 74630 دولار)، وهو أقل بنسبة 2.7٪ من السعر السابق.

في حالة موديل X من تسلا، يعني تغيير 2000 دولار خصمًا يصل إلى 2.5٪ (اعتمادًا على النسخة). 

يبدأ موديل X الأساسي الآن من 77990 دولار (بالإضافة إلى الرسوم) ويستحق اعتبارًا لاسترداد الضريبة الفيدرالية بقيمة 7500 دولار (متاحة فقط للنسخ التي تقل سعرها عن 80000 دولار).

أما بالنسبة لموديل Y من تسلا، فإن الخصم بقيمة 2000 دولار يخفض سعرها الابتدائي إلى 42990 دولار، مما يمثل تخفيضًا بنسبة تقارب 4.7٪. يجدر بالذكر أن أسعار موديل Y تتذبذب بشكل كبير مقارنة بالطرازات الأخرى، حيث زادت بقيمة 1000 دولار في 1 أبريل بعد تخفيض مؤقت. موديل Y هو الطراز الأهم لتسلا، حيث يمثل معظم مبيعات الشركة للسيارات الكهربائية. 

مع استرداد الضريبة الفيدرالية بقيمة 7500 دولار (متاحة لجميع النسخ)، يبدأ سعر موديل Y بفعالية من 37130 دولار.

تبقى أسعار موديل 3 من تسلا دون تغيير (نظرًا لبطء إطلاق النسخة المحدثة وعدم وجود مشكلة في الطلب). 

كما أن سيارة تسلا الكهربائية الجديدة تمامًا "سايبرترك" لا تتأثر أيضًا بالتغييرات في الأسعار.

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