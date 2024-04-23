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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

مواصفات نيسان قشقاي
مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان قشقاي موديل 2025، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وعصري.

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

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- أبعاد نيسان قشقاي موديل 2025: 

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

تتوافر سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 بطول  4425 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1625 مم، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1447 لترا.

- محرك نيسان قشقاي موديل 2025:

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 على قوتها من محرك هجين e-Power، ينتج قوة 140 كيلووات، أي ما يعادل 190 حصانا، بالإضافة إلى احتوائها على محرك بنزين 3 سلندر، ينتج قوة  116 كيلووات، أي ما يعادل 158 حصانا، وبها بطارية سعة 2.1 كيلووات/ساعة.

- مواصفات نيسان قشقاي موديل 2025:

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

تحتوي سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 على العديد من المميزات الحديثة، من ضمنها  شبكة مبرد جديدة، ومصابيح أمامية، وبها مصابيح ضوء نهاري، وبها طلاء ثنائي اللون، وبها عجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 20 بوصة.

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

بالإضافة إلى أن قشقاي موديل 2025  تمتلك أيضا مواد عالية الجودة، وحليات جديدة، وفرش ألكانتارا، وبها أنظمة خدمات جوجل، ووظيفة الكبح الاضطراري، ومساعد الحفاظ على حارة السير، وشاشة لعرض الصور المحيطة، وبها أربع كاميرات، ومكن مراقبة السيارة بمساعدة ثمان كاميرات.

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