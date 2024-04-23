كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان قشقاي موديل 2025، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وعصري.

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

- أبعاد نيسان قشقاي موديل 2025:

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

تتوافر سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 بطول 4425 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1625 مم، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1447 لترا.

- محرك نيسان قشقاي موديل 2025:

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 على قوتها من محرك هجين e-Power، ينتج قوة 140 كيلووات، أي ما يعادل 190 حصانا، بالإضافة إلى احتوائها على محرك بنزين 3 سلندر، ينتج قوة 116 كيلووات، أي ما يعادل 158 حصانا، وبها بطارية سعة 2.1 كيلووات/ساعة.

- مواصفات نيسان قشقاي موديل 2025:

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

تحتوي سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 على العديد من المميزات الحديثة، من ضمنها شبكة مبرد جديدة، ومصابيح أمامية، وبها مصابيح ضوء نهاري، وبها طلاء ثنائي اللون، وبها عجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 20 بوصة.

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

بالإضافة إلى أن قشقاي موديل 2025 تمتلك أيضا مواد عالية الجودة، وحليات جديدة، وفرش ألكانتارا، وبها أنظمة خدمات جوجل، ووظيفة الكبح الاضطراري، ومساعد الحفاظ على حارة السير، وشاشة لعرض الصور المحيطة، وبها أربع كاميرات، ومكن مراقبة السيارة بمساعدة ثمان كاميرات.