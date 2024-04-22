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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. سيتروين C3 آير كروس الجديدة

سيتروين C3 آير
سيتروين C3 آير كروس الجديدة

أعلنت شركة سيتروين الفرنسية عن اطلاق إصدارها الجديد سيتروين C3 آير كروس ، وتنتمي C3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

 سيتروين  C3 آير كروس الجديدة

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- محرك سيتروين  C3 آير كروس الجديدة :

 سيتروين  C3 آير كروس الجديدة

ستحصل سيارة سيتروين  C3 آير كروس الجديدة علي قوتها من محرك بنزين، بالإضافة الي توافر نسخ الدفع الهجين المعتدل والدفع الكهربائي، وستنتج السيارة الفرنسية الجديدة قوة 101 حصان ، وترتفع هذه القوة لتصل الي 156 حصان .

- مواصفات سيتروين  C3 آير كروس الجديدة:

 سيتروين  C3 آير كروس الجديدة

تأتي سيارة سيتروين  C3 آير كروس الجديدة بطول 4.39 مم، وتحتوي علي مقدمة جديدة عمودية التصميم بالشعار الجديد للشركة.

 سيتروين  C3 آير كروس الجديدة

وتحتوي سيارة سيتروين  C3 آير كروس الجديدة علي طلاء ثنائي اللون يتباين مع لون سقف السيارة، وبها مكونات صداد جديدة تتماشي مع لون طلاء الجسم الخارجي.

 سيتروين  C3 آير كروس الجديدة

وزودت سيارة سيتروين  C3 آير كروس الجديدة بـ رفارف موسعة جديدة، وبها قضبان سقف تتباين مع الصميم الخارجي للسيارة الرياضية الجديدة .

سيتروين شركة سيتروين سيتروين الفرنسية سيتروين C3 اير كروس الكروس اوفر

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