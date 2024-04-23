تضم السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024، وتتوافر تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان، او هاتشباك، أو كروس أوفر، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على طرازات جديدة وبإمكانيات متطورة، ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي اتراج موديل 2024، وتنتمي ارتاج لفئة السيارات السيدان.

أرخص سيارة من مسيتوبيشي 2024 بالسعر الرسمي

- مواصفات ميتسوبيشي اتراج موديل 2024:

أرخص سيارة من مسيتوبيشي 2024 بالسعر الرسمي

زودت سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بالعديد من المميزات، من ضمنها وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبها برنامج التحكم في الثبات ESP، وحساسات لركن السيارة.

أرخص سيارة من مسيتوبيشي 2024 بالسعر الرسمي

بالإضافة إلى أن ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 تمتلك أيضا شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وبها أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وتكييف هواء أوتوماتيك، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك.

- محرك ميتسوبيشي اتراج السيدان:

أرخص سيارة من مسيتوبيشي 2024 بالسعر الرسمي

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 يصل إلى 100 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وتخرج قوة تصل إلى 76 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

- أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس:

أرخص سيارة من مسيتوبيشي 2024 بالسعر الرسمي

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الرسمي بدون زيادات إلى 915 ألف جنيه.