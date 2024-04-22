الحصول على خصم 50% لمخالفات سيارتك| تفاصيل

أعلنت النيابة العامة خلال موقعها الالكتروني "خدمات نيابة المرور" عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية ، بالإضافة إلى إمكانية التصالح عليها من خلال الموقع الإلكتروني.

الحصول علي خصم 50% لمخالفات سيارتك

حيث إنه يمكن التصالح علي مخالفات المرور في مدة لا تتجاوز الـ 3 أيام ، وبالتالي يحصل المتصالح علي خصم يصل إلي 50 % من قيمة المخالفات التي سجلتها السيارة، وفي حالة تجاوز الـ 3 أيام يتم حساب قيمة المخالفة بالكامل بدون خصومات.

الحصول علي خصم 50% لمخالفات سيارتك

- خطوات التصالح الفوري علي مخالفات المرور من خلال الموقع الالكتروني :

الحصول علي خصم 50% لمخالفات سيارتك

- الدخول على موقع خدمات المرور الخاص بالنيابة العامة .

" https://bit.ly/3wVUmpc "

- اختيار "التصالح الفوري" ثم اختر مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة .

- اضغط على إجمالي المخالفات .

- الدخول علي تفاصيل المخالفات ثم أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف .

- اختيار خدمة التصالح .