عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الحصول على خصم 50% لمخالفات سيارتك| تفاصيل

الحصول علي خصم 50%
الحصول علي خصم 50% لمخالفات سيارتك

أعلنت النيابة العامة خلال موقعها الالكتروني "خدمات نيابة المرور" عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية ، بالإضافة إلى إمكانية التصالح عليها من خلال الموقع الإلكتروني.

 الحصول علي خصم 50% لمخالفات سيارتك

250 ألف جنيه.. انخفاض أسعار سيارات سيات في مصر

أقل من 900 ألف جنيه .. سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

حيث إنه يمكن التصالح علي مخالفات المرور في مدة لا تتجاوز الـ 3 أيام ، وبالتالي يحصل المتصالح علي خصم يصل إلي 50 % من قيمة المخالفات التي سجلتها السيارة، وفي حالة تجاوز الـ 3 أيام يتم حساب قيمة المخالفة بالكامل بدون خصومات.

 الحصول علي خصم 50% لمخالفات سيارتك

- خطوات التصالح الفوري علي مخالفات المرور من خلال الموقع الالكتروني :

 الحصول علي خصم 50% لمخالفات سيارتك

- الدخول على موقع خدمات المرور الخاص بالنيابة العامة .

" https://bit.ly/3wVUmpc "

- اختيار "التصالح الفوري" ثم اختر مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة .

- اضغط على إجمالي المخالفات .

- الدخول علي تفاصيل المخالفات ثم أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف .

-  اختيار خدمة التصالح .

النيابة العامة خدمات نيابة المرور المخالفات المرورية الموقع الإلكتروني التصالح مخالفات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و إل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

في ظل التخفيضات .. أسعار هافال جوليان 2024 الجديدة

سعر ميني ميني كوبر S الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

أرخص SUV من شيري 2024 تباع بهذه الأسعار

دون زيادات في السعر.. سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

اشتعال سيارة فورد موستنج أثناء مشاركتها في سباق فورمولا دريفت |فيديو

مازيراتي جران كابريو الجديدة تباع بـ 12 مليون جنيه

مع دخول الصيف ..نصائح للحفاظ على مقصورة السيارة ؟

مواصفات جيب رينيجيد 2024 الجديدة

ترشيحاتنا

وصلت 90 جنيها.. تقلبات في سوق السجائر والحكومة تتوعد المتاجرين بمزاج المصريين

نقل تامر ضيائي للمستشفى بعد إصابته بجلطة مفاجئة

دينا رامز: مشاهد الاحتفالات مع محمد صلاح في شوارع إنجلترا ظاهرة استثنائية

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية

كانت ستنتهي.. السفير الروسي لدي ألمانيا يكشف مفاجأة عن الحرب في أوكرانيا

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فستان لافت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ