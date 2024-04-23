5 سيارات في 2024 سيدان بدون أوفر برايس

سوق السيارات المصري يضم العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ومن ضمن هذه السيارات سيتروين سي اليزيه، وام جى 5 ، وهيونداي اكسنت RB، وسوزوكى سويفت ديزاير ، وشيرى اريزو 5 .

- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

سيارات 2024 سيدان تباع بدون أوفر برايس

تتسارع سيتروين سي اليزيه موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل خزان وقودها الي 50 لتر ، وتخرج قوة تصل الي 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بدون أوفر برايس بسعر 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بدون أوفر برايس بسعر 960 ألف جنيه .

- ام جى 5 موديل 2024 :

سيارات 2024 سيدان تباع بدون أوفر برايس

سعه خزان وقود ام جى 5 موديل 2024 يصل الي 45 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها قوة 120 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون أوفر برايس بسعر 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون أوفر برايس بسعر 900 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

سيارات 2024 سيدان تباع بدون أوفر برايس

قوة سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تصل الي 125 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 43 لتر ، وعزم دوران 156 نيوتن/متر .

تبدأ أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بدون زيادات من 689 ألف جنيه، وترتفع لتصل الي 810 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 :

سيارات 2024 سيدان تباع بدون أوفر برايس

سرعة سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 القصوى تصل الي 175 كم/ساعة ، وتخرج قوة تصل الي 85 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 113 نيوتن/متر .

تتوافر سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 بالسوق المصري بفئه واحدة تباع بدون أوفر برايس بسعر 669 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

سيارات 2024 سيدان تباع بدون أوفر برايس

عزم دوران شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 114 حصان .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 630 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 675 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 700 ألف جنيه .