كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا EV5 GT الكهربائية موديل 2025، وتنتمي EV5 GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

وتم انتاج سيارة كيا EV5 GT الكهربائية موديل 2025 ، لتحل بدلا من سيارة كيا ستينجر جي تي بعد توقف انتاجها، وتظهر السيارة الجديدة بشعار GT و GT-Line .

- أبعاد كيا EV5 GT الكهربائية موديل 2025 :

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

تأتي سيارة كيا EV5 GT الكهربائية موديل 2025 بطول 4165 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1714 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2748 مم .

- محرك كيا EV5 GT الكهربائية موديل 2025 :

تمتلك سيارة كيا EV5 GT الكهربائية موديل 2025 بمحرك ينتج قوة تصل الي 215 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 310 نيوتن/متر ، ومزودة بمحرك خلفي ينتج قوة 98 حصان، وعزم دوران 169 نيوتن/متر .

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

يصل وزن سيارة كيا EV5 GT الكهربائية موديل 2025 الي 2230 كيلو جرام، وبها جنوط مقاس 20 بوصة.