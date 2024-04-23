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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

كيا EV5 GT موديل
كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا EV5 GT الكهربائية موديل 2025، وتنتمي EV5 GT لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات.

كيا EV5 GT  موديل 2025 تظهر لأول مرة

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وتم انتاج سيارة كيا EV5 GT  الكهربائية موديل 2025 ، لتحل بدلا من سيارة  كيا ستينجر جي تي بعد توقف انتاجها، وتظهر السيارة الجديدة بشعار  GT و GT-Line .

- أبعاد كيا EV5 GT  الكهربائية موديل 2025 :

كيا EV5 GT  موديل 2025 تظهر لأول مرة

تأتي سيارة كيا EV5 GT  الكهربائية موديل 2025 بطول 4165 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1714 مم ، وبها  قاعدة عجلات بطول 2748 مم .

- محرك كيا EV5 GT  الكهربائية موديل 2025 :

تمتلك سيارة كيا EV5 GT  الكهربائية موديل 2025 بمحرك ينتج قوة تصل الي 215 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 310 نيوتن/متر ، ومزودة بمحرك خلفي ينتج قوة 98 حصان، وعزم دوران 169 نيوتن/متر .

كيا EV5 GT  موديل 2025 تظهر لأول مرة

يصل وزن سيارة كيا EV5 GT  الكهربائية موديل 2025 الي 2230 كيلو جرام، وبها جنوط مقاس 20 بوصة.

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