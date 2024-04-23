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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عقوباتها قاسية .. مخالفات مرورية احذر الوقوع فيها

عقوبتها قاسية ..
عقوبتها قاسية .. مخالفات مرورية احذر الوقع بها

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن عدد من مخالفات السيارات التي يصاحبها سحب وإلغاء رخص التسيير، ورخص القيادة وسحب اللوحات، وبالتالي يجب علي ملاك السيارات ان يتجنبوا الوقوع في تلك المخالفات لتفادي توقف رخص السيارة وسحبها .

عقوبتها قاسية .. مخالفات مرورية احذر الوقع بها 

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- مخالفات مرورية احذر الوقوع فيها :

عقوبتها قاسية .. مخالفات مرورية احذر الوقع بها 

1- إذا تم ضبط السيارة بدون لوحات معدنية .

2- تسيير المركبة قبل إتمام الفحص الفني .

3- عدم الإخطار عن نقل الملكية ونقل القيد خلال 30 يوما .

4- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة .

5- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو استعمالها في غير الأغراض المحددة .

6- تسيير مركبة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد، ولم يتوافر بها عداد معتمد من قسم المرور المختص .

7- عدم أداء ضرائب و رسوم مركبات النقل البطيء المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات .

8- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب، خلال 6 أشهر من المخالفة الأولى.

9- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد.

10- عند ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما.

الادارة العامة للمرور مخالفات السيارات المخالفات ملاك السيارات توقف رخص السيارة

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